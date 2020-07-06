Котова потребовала, чтобы владельцы летних кафе контролировали количество посетителей

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала, чтобы владельцы летних кафе, которые открылись после послабления режима в условиях пандемии, ограничили скопление людей.

Как сообщил сегодня, шестого июля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков, горожане, в «летниках» чуть ли не устраивают дискотеки.

«Сейчас в Челябинске работает 60 летних кафе. Мы будем пресекать любые массовые скопления людей. К этому привлекаем полицию», - сказал Олег Извеков.

Напомним, 29 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией. Сейчас разрешена работа летних кафе, открытых веранд, фитнесс-клубов и зоопарков на открытом воздухе. Их деятельность разрешена при условии соблюдений всех прав санитарной безопасности.