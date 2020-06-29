Котова потребовала проверить как моют маршрутки в Челябинске

Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась, чтобы в городе была проведена проверка на предмет дезинфекции маршрутных такси. Она потребовала предоставить ей график санитарной обработки частного общественного транспорта.

Об этом глава города заявила сегодня, 29 июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Кто проверяет, как дезинфицируется частный общественный транспорт? Мне говорят о том, что это происходит два раза в день, но мне пишут люди и жалуются, что это не так. Нужно это проверить. Пусть предоставят график обработки», - сказала Наталья Котова.

Напомним, по поручению главы города Натальи Котовой в областном центре ежедневно ведется санитарная обработка общественного транспорта. Также увеличено количество проверок на соблюдение масочного режима среди водителей и пассажиров. Челябинцев оповещают о необходимости ношения масок по громкой связи.