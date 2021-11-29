Котова потребовала усилить контроль за уборкой снега

Жители Челябинска в социальных сетях пожаловались главе города на некачественную уборку снега. Наталья Котова поручила усилить контроль за работой подрядчиков.

Об этом глава Челябинска Наталья Котова сказала сегодня, 29 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Жители в социальных сетях жалуются на плохую уборку снега. Снег и на остановках есть, и на прилотковой части. Есть жалобы по Чичерина, по Бейвеля. Жители Центрального района жалуются на гололед на тротуарах. Усильте контроль»,- поручила Наталья Котова своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову.

Напомним, ранее Наталья Котова пригрозила подрядчикам жесткими штрафными санкциями за некачественную уборку дорог. Челябинские автомобилисты отмечают, что подрядчики обильно посыпали дороги солью, тогда как обработка противогололедным материалом допускается лишь на опасных участках дорог.

В пресс-службе администрации города сообщили также, что Наталья Котова поговорила с руководителями всех подрядных организаций, ответственных за уборку снега, по телефону и еще раз обозначила приоритеты в виде механической очистки и минимизации использования противогололедных смесей.