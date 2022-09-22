Котова услышала просьбы жителей Тополинки

Комитет дорожного хозяйства Челябинска по просьбам жителей и поручению главы областного центра Натальи Котовой обустроил три нерегулируемых пешеходных перехода на улице Академика Королева к новому скверу.

Новое общественное пространство на Тополиной Аллее пользуется огромной популярностью у жителей, особенно у детей, которым полюбились площадки и пешеходный фонтан. Поэтому достаточно остро встала необходимость обеспечить безопасный и комфортный доступ пешеходов. Жители закидали просьбами Наталью Котову и градоначальница их услышала. Теперь н на улице Академика Королева появились пешеходные переходы.

Также для удобства жителей был обустроен дополнительный регулируемый пешеходный переход к скверу через улицу Братьев Кашириных.