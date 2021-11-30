Красотой Южного Урала теперь можно полюбоваться в метро Москвы

Красотой Южного Урала теперь можно будет полюбоваться в метро Москвы: Ростуризм совместно со столичным департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры запустил тематический поезд «Путешествие по России».

В своеобразном туристическом путеводителе на колесах есть и достопримечательности Челябинской области, а именно национальный парк «Таганай».

Как напомнила представитель регионального Агентства международного сотрудничества Ольга Сукинова, варианты продвижения Челябинской области как территории, привлекательной с точки зрения туризма, были обозначены во время визита на Южный Урал заместителя главы Ростуризма Евгении Чухновой 15 октября текущего года.

Столичная гостья, принявшая участие в открытии новой экологической тропы «Таганая» к Большой Каменной реке, анонсировала запуск и рекламную кампанию специального сайта, посвященного зимнему отдыху в России. В зимнем лендинге описаны и объекты туриндустрии Южного Урала: горнолыжные центры «Солнечная долина» и «Аджигардак», санаторий «Увильды», отель «Фонград». Отдельный лонгрид посвящен национальному парку «Таганай».

По словам Ольги Сукиновой, с 29-го ноября возможность узнать об Уральских горах появилась у пассажиров московского метро.

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Состав из десяти вагонов, в каждом из которых размещена информация о двух туристических направлениях, будет курсировать по Сокольнической ветке до 29-го мая 2022-го года. Ежемесячно она перевозит двадцать миллионов москвичей и гостей столицы.

Пассажиры уникального состава смогут познакомиться с интересными туристическими направлениями страны, гастрономическими особенностями территорий, воодушевиться яркими пейзажами российских райских уголков и, самое главное, – вдохновиться на путешествия в эти края.

Помимо информационного наполнения внутренних и внешних поверхностей поезда, в каждом вагоне туристического поезда имеются QR-коды, при переходе по которым пассажиры попадают на специальный сайт. На нем туристы могут больше узнать о том, что посмотреть и попробовать в том или ином регионе, что учитывать при поездке в то или иное место. Так, на страничке о Челябинской области пассажиры смогут прочитать про нацпарк «Таганай», заповедник «Аркаим», озеро Увильды, магнитогорский памятник «Тыл - фронту» и про многое другое.

«Мне бы очень хотелось, чтобы наш поезд не просто быстро перемещал пассажиров из одной точки в другую, а переносил их от повседневных забот в приятное путешествие, которое бы вдохновляло и наполняло позитивными эмоциями, – отметила глава Ростуризма Зарина Догузова на церемонии запуска тематического поезда. – Надеюсь, что и москвичи, и гости столицы смогут найти в нем интересные идеи для отдыха и путешествий по России, которая сама – целый мир».