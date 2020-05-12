Круг получателей мер соцподдержки расширяют, режим самоизоляции начнут смягчать

Семьи с детьми в Российской Федерации получат дополнительные меры материальной поддержки. Кроме того, в ближайшее время начнут постепенно смягчать режим самоизоляции.

Единовременные выплаты семьям с детьми анонсировал президент Владимир Путин во время телеобращения 11 мая.

Глава государства отметил, что эпидемия и вызванные ею ограничения сильно ударили по экономике и социальной сфере, в поддержке нуждаются семьи с детьми.

«Созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны, и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей», – подчеркнул глава государства и озвучил новые меры поддержки.

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Правила оказания материальной помощи утверждено правительством РВ, документ размещен на сайте кабмина.

«Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны поучить все, кто в ней нуждается», - подчеркнул Владимир Путин.

С 12 мая можно удалённо подать заявление на получение материальной помощи: через портал госуслуг или личный кабинет на сайте пенсионного фонда России. Заявления должны рассмотреть в течение пяти дней, на выплату отводится не более трех дней. Заявления можно подать до первого октября 2020 года.

Владимир Путин предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком - с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 751 рубля. «Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать», - подчеркнул президент.

Кроме того, все семьи с детьми в возрасте до трех лет смогут получить выплаты в пять тысяч рублей на каждого ребенка. Ранее право на такие выплаты получили семьи, имеющие сертификат на материнский капитал. Сейчас ограничения по маткапиталу сняты. «Таким образом, выплаты по пять тысяч рублей на ребёнка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет. Причём не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом», - подчеркнул Владимир Путин.

Для получения этих выплат также достаточно подать заявления в ПФР.

«Введение дополнительных мер поддержки семей с детьми - это очень правильное решение, - считает уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. – На сегодня многие семьи находятся в сложной ситуации и объявленные президентом дополнительные меры помогут людям преодолеть этот непростой период».

Детский омбудсмен также горячо поддержала и решение главы государства о расширении получателей мер поддержки и о снятии ограничений по маткапиталу. По ее словам, к ней было много обращений от семей с детьми до трех лет, не имеющих права на маткапитал (в семье первый ребенок родился в 2017, 2018 и 2019 годах), и с детьми старшего возраста, которые также нуждались в материальной поддержке, но не могли на нее претендовать. «Я рада, что убраны все ограничения, в частности, которые касаются материнского капитала, и расширен спектр получателей по возрасту», - рассказала Евгения Майорова.

Ранее по инициативе президента были введены выплаты в размере трех тысяч рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка в семьях, где родители временно стали безработными. Такие выплаты также осуществляются в течение трёх месяцев.

Семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с трёх до семи лет включительно. Оформить выплату можно не с 1 июля, как предусматривалось раньше, а с 1 июня. «Эти выплаты начисляются с начала текущего года. Таким образом семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. В среднем (подчеркиваю: в среднем) это 33 тысячи рублей на одного ребёнка, и такая семья в дальнейшем будет получать регулярные выплаты уже ежемесячно. В среднем по стране это порядка 5,5 тысячи рублей на одного ребёнка в месяц», - уточнил Владимир Путин.

На совещании 11 мая президент объявил о завершении режима нерабочих дней, который продлился шесть недель, с 30 марта по 11 мая. Владимир Путин подчеркнул, что выход из режима будет не быстрым, поэтапным и «потребует значительного времени». На всех его этапах необходимо будет соблюдать общие санитарные правила и дополнительные профилактические меры в регионах.

В каждом регионе губернаторы, исходя из эпидемиологической ситуации, будут самостоятельно принимать решения об этапах постепенного смягчения ограничений. Но при необходимости ограничения могут дополняться.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о продлении режима повышенной готовности до 31 мая, учитывая ситуацию с распространением коронавируса. «Рассмотрев ситуацию в динамике оперативный штаб Челябинской области решил продлить режим повышенной готовности до 31 мая», - сообщил Алексей Текслер 11 мая. Пока сохраняются и все введенные ранее ограничения. Кроме того, с 12 мая и до особого распоряжение в регионе вводится обязательный масочный режим.

«Решение о продлении режима повышенной готовности на еще один инкубационный период – две недели - и введение обязательного масочного режима в регионе абсолютно обоснованы, целесообразны и адекватны текущей эпидемиологической ситуации», - считает зав. кафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Людмила Ратникова.

На сегодня в Челябинской области отмечается рост инфицированных. Ежесуточные темпы прироста колеблются от 7,5% до 9,4%. «Конечно, увеличение числа инфицированных связано с повышением охвата тестированием. Но, если мы больше выявляем людей с вирусом, значит, больше и потенциальных источников инфекции вокруг нас. И надо отметить, что у почти у половины инфицированных нет никаких симптомов заболевания. Поэтому надо поберечься. И маски, и перчатки, и социальная дистанция – это все необходимо и все правильно», - отмечает Людмила Ратникова.

Инфекционист напомнила о группах риска, которым надо особенно поберечься. Это пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями. Надо принимать во внимание, что наа сегодня в Челябинской области умерло 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них непосредственной от ковидной пневмонии только четверть – четыре человека, остальные – от обострения хронических заболеваний. У людей старшего возраста, как правило, целый букет хронических заболеваний. И им лучше без острой необходимости не выходить из дома или самоизолироваться на своем дачном участке.

Дети болеют реже, но иногда болезнь протекает очень тяжело. «Кроме того, даже если ребенок бессимптомно переносит болезнь, все-равно инфекционный процесс в его организме протекает субклинически и он является источником заражения для родных», - добавила инфекционист.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова также поддерживает решение губернатора о сохранении ограничительных мер в регионе. «Это разумное решение, - считает детский омбудсмен. - Когда людям что-то запрещают, то это у некоторых людей это вызывает сопротивление. И это всем известно. Но если растет количество заболевших, то какое иное решение власти могут принять? Самое главное, что люди должны понимать, что соблюдать все введенные ограничения люди должны

прежде всего, для себя, своих родных и близких, а не для власти».

Постепенно в области будут смягчать режим. Разрешат гулять семьям с детьми. «Главное, ограничить свои контакты, соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры», - напоминает омбудсмен.

На сегодня определены три единых по стране критерия выхода из действующего режима самоизоляции и ограничений. Первый - коэффициент распространения (число подтвержденных случаев за четыре дня делится на число случаев за предшествующим им четыре дня). Показатель должен быть меньше единицы. Пока в Челябинской области он превышает допустимый предел.

Кроме того, для смягчения режима необходимо иметь свободными должны не менее 50% коек для ковидных больных. По этому показателю регион проходит.

Челябинская область имеет хорошие результаты и по третьему критерию - охват тестированием на коронавирус. «На 100 тысяч населения мы делаем более 70 тестов. Этот показатель постоянно наращиваем», - подчеркнул Текслер.

Губернатор Алексей Текслер заверил южноуральцев, что на этой неделе будут приняты первые шаги по смягчению режима самоизоляции.