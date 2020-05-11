Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен по 31 мая

Режим повышенной готовности в Челябинской области, введенный в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, будет продлен по 31 мая включительно.

«Рассмотрев ситуацию в динамике оперативный штаб Челябинской области решил продлить режим повышенной готовности до 31 мая. Все ограничения сохранятся», - сообщил губернатор Алексей Текслер 11 мая.

Глава региона отметил, что по завершении текущей недели будут рассмотрены варианты смягчения режима.

Сегодня, 11 мая, в России истекает период нерабочих дней, который был объявлен в стране 30 марта и продлился шесть недель.

Как подчеркнул сегодня президент Владимир Путин, все принятые за этот период меры позволяют начать переход к следующему периоду борьбы с эпидемией - к поэтапному выходу из режимов ограничений. «С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается», - заявил президент.

Напомним, режим повышенной готовности действует в Челябинской области с 18 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. В конце апреля глава региона принял решение о продлении режима ограничений до 12 мая.

За последние сутки в Челябинской области подтверждено 94 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что на 17,5% или 14 случаев больше, чем сутки назад. Двумя сутками ранее суточный прирост уменьшился на 12,1% , а до этого три дня подряд прирастал. Всего за период эпидемии в регионе зарегистрировано 1232 случая. Умерло 12 пациентов с коронавирусной инфекцией.