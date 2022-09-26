26.09.2022
В Троицке дети выпали из окна
26.09.2022
В Челябинской области растет смертность от ковида
26.09.2022
Базовая станция связи «Ростелекома» названа в честь 30-летия Интернета на Южном Урале
26.09.2022
Омбудсмен просит южноуральцев сообщать ей обо всех нарушениях в ходе частичной мобилизации
26.09.2022
Озёрский «Золотой петушок» подвёл итоги «Музыкального бурдона»
26.09.2022
Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону рассказал детям об истории становления Вооруженных сил РФ
Ксензов: Асфальтирование парковки на Худякова закончим на этой неделе
23.09.2022
Дороги Челябинска снова оккупировали попрошайки
23.09.2022
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
22.09.2022
Котова услышала просьбы жителей Тополинки
21.09.2022
В челябинском поселке ЧВВАКУШ начинают ремонтировать дороги
В Челябинской области на четырех участках идет голосование по референдуму о вхождении в состав России
23.09.2022
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022