Ксензов: Асфальтирование парковки на Худякова закончим на этой неделе

В Челябинске в ходе капитального ремонта улицы Худякова верхний слой асфальта на проезжей части уложен на площади 38 тысяч квадратных метров.

«Работы по верхнему слою практически завершены. Из дорожных работ осталось заасфальтировать парковку рядом с тропой здоровья. Там небольшая задержка по прокладке кабеля связи и электрокабеля. На этой неделе мы парковку закончим», - сообщил на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 26-го сентября, заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Также чиновник доложил мэру Наталье Котовой, что на Худякова продолжаются работы по перекладке сетей телефонной канализации.

«Мы все вопросы с «Ростелекомом» согласовали (данная работа с этой недели будет активно продолжена) и согласовали окончательные варианты по перекладке водопровода, который попадает в зону строительства. Эти работы держим на особом контроле, проводим выездные совещания», - отметил Андрей Ксензов.

Напомним, улицу Худякова расширяют на участке от тропы здоровья до плотины.