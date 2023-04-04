КСП Челябинской области проанализирует закупки в рамках проекта «Культурная среда»

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проанализируют достижение показателей и закупки в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда».

«Приступаем к комплексному мероприятию «Анализ системы закупок как инструмента реализации регионального проекта “Культурная среда”», - сообщает Telegram-канал КСП.

За три года – с 2021 по 2023 - на региональный проект «Культурная среда» направлено 2,08 миллиарда рублей.

На выделенные средства были закуплены новые инструменты и оборудование для детских школ искусств, проведен капремонт Домов культуры и театров, открыты виртуальные концертные залы, обновлены модельные библиотеки, стали доступны книжные раритеты (после проведения их оцифровки).

Ревизоры оценят деятельность Министерства при использовании бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области». В 2022 году на эти цели из областной казны был направлен 321 миллион рублей.

Ревизоры проанализируют статистические данные в сфере культуры, документы стратегического планирования, а также основные риски и причины недостижения целей проекта. Кроме того, будет проведен аудит закупок.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2023 год (пункт 2.4.6).