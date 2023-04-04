04.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на пятое апреля (18+)
04.04.2023
В Челябинске «Тотальный диктант» будет посвящён экологии
04.04.2023
В Челябинске «Ночь музеев» в этом году состоится 21 мая
04.04.2023
Завалены мусором и гнилыми деревьями: челябинцы просят навести порядок на кладбищах
04.04.2023
Черным риелторам из Челябинска предъявлены новые обвинения
04.04.2023
Три коллектива представят Челябинскую область на фестивале любительских театров «Две маски»
КСП Челябинской области проанализирует закупки в рамках проекта «Культурная среда»
03.04.2023
КСП Челябинской области проверит эффективность использования бюджетных средств минсельхозом
17.03.2023
Мэрия Нагайбаского района – об итогах ревизии КСП: На самом деле хищений не выявлено
17.03.2023
КСП выявила многочисленные нарушения бюджетного законодательства в Нагайбакском районе
06.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023