Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» (предусматривает только однократное введение препарата) пока будет поставляться в Челябинскую область только для коммерческого использования. В первую очередь, ее смогут поставить платно мигранты.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«В соответствии с письмом министерства здравоохранения Российской Федерации «Спутник Лайт» поставляется только для коммерческого использования, в частности, для вакцинации мигрантов, что уже осуществляется в Москве. Пока до конца мы этот механизм не понимаем», - рассказала Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор предположила, что в ближайшие дни этот вопрос будет проработан.

«Эта информация нескольких дней, - отметила Ирина Гехт и еще раз подчеркнула. – «Спутник Лайт» пока будет только на коммерческой основе. Пока бесплатных поставок вакцины «Спутник Лайт» нет. Может быть, сейчас будет наработана какая-то большая партия, и она появится».

На днях региональные власти связались с медицинскими организациями, которые работают с мигрантами. С ними обсуждался вопрос о приобретении вакцины.

Вероятнее всего, мигранты смогут платно поставить прививку от коронавируса вакциной «Спутник Лайт» в тех специализированных центрах, где они проходят медицинское освидетельствование.

ДЛЯ СПРАВКИ

На сегодня на территории Российской Федерации официально зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса.

Первой в России была зарегистрирована вакцина «Гам-КОВИД-Вак» или «Спутник V». Она разработана совместно российским национальным научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Николая Гамалеи и научно-исследовательским институтом микробиологии министерства обороны РФ. Первая партия пришла в Челябинскую область в декабре 2020 года.

Далее зарегистрирована «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск). Первая партия этого препарата поступила в регион в апреле 201 года.

В феврале 2021 года зарегистрирована вакцина «КовиВак» (создана федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова из Москвы). Южный Урал впервые получил этот препарат в мае 2021 года.

Все три вакцины уже запущены в промышленный оборот. Вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» рекомендованы для вакцинации граждан от 18 лет и старше, «КовиВак» - для граждан от 18 до 60 лет.

Пока только вакцина «Спутник V» прошла все четыре стадии исследований: одну доклиническую (на животных) и три клинических (на людях).

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им Гамалеи Минздрава, зарегистрирована в России в мае 2021 года. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина является первым компонентом «Спутника V» и не требует введения второй дозы.

Ранее инфекционист рассказала, как была создана вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, как она работает и какой из зарегистрированных на территории России препаратов выбрать для вакцинации.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».