02.08.2021
В Челябинске из-за аварийных работ ограничили движение транспорта
02.08.2021
Жители Розы жалуются, что на закрытый полигон в поселке вновь начали возить мусор
02.08.2021
В Челябинске из-за несоблюдения масочного режима продолжают закрывать предприятия
02.08.2021
Волонтеры ОНФ подготовили к школе детей из поселка Джабык, пострадавшего от пожаров
02.08.2021
В Челябинске в День ВДВ иномарка с «голубыми беретами» влетела в маршрутное такси
02.08.2021
Из-за реконструкции Ленинградского моста челябинцы не смогут ходить по Российской
Куляшов назвал главную проблему при ремонте трамвайных переездов Челябинска
02.08.2021
Из-за реконструкции Ленинградского моста челябинцы не смогут ходить по Российской
26.07.2021
В Челябинске зафиксировано 400 фактов плохого состояния дорог, из-за которых могли произойти ДТП
23.07.2021
В Челябинске на Дзержинского закроют движение для трамваев и автомобилей
23.07.2021
Дорожники рассказали о ходе капитального ремонта автодороги Кунашак - Усть-Багаряк
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021