Куляшов назвал главную проблему при ремонте трамвайных переездов Челябинска

Подрядчики, ремонтирующие трамвайные переезды в Челябинске, сталкиваются с большой проблемой – крайней изношенностью путевого хозяйства.

Об этом сегодня, второго августа, на аппаратном совещании в городской администрации заявил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«Когда вскрывается существующее покрытие на переезде, требуется проведение очень значительных работ по приведению рельсов и шпал в нормативное состояние. Это основная проблема», - отметил чиновник.

По словам Куляшова, в настоящее время работы по ремонту 11-ти трамвайных переездов на пересечении с автомобильными дорогами завершены. В настоящее время производится приемка выполненных работ.

Продолжается ремонт переезда на проспекте Ленина – Цвиллинга. До 11-го августа, если не произойдет отклонений от графика, работы здесь будут закончены.

«Ремонт поводим в ночное время, стараемся максимально использовать выходные дни», - сообщил Максим Куляшов.

Он напомним, что всего с начала текущего года в Челябинске запланирован ремонт на 26-ти трамвайных переездах.

«По трем последним переездам комитетом дорожного хозяйства заключен муниципальный контракт. Работы на пересечении Свердловского проспекта – улицы Труда, Кирова – Братьев Кашириных и Кирова – Труда будут выполнены до 20-го сентября», - доложил Куляшов.