Куляшов: В Челябинске моют трамваи, троллейбусы и автобусы

В Челябинске ежедневно моют автобусы, троллейбусы и трамваи. Об этом сегодня, 19 апреля, на аппаратном совещании сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорта Максим Куляшов. Он добавил, что также контролируются частные перевозчики.

«Ежедневно все трамваи по возвращению в ДЕПО проходят механизированную мойку, - сказал Куляшов. – Ежедневно отмываются не менее 20-25 троллейбусов. В Челябинске организованы две стационарные мойки и один передвижной помывочный пост. Автобусы также моются, выходят на линию чистые».

По словам Куляшова, на прошлой неделе при проверке частных перевозчиков выявили три факта вывода грязных машин на линию. В частности, в салоне была пыль и грязь.

«Контролируем состояние на линии, выдаем предписания», - добавил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорта.

Глава города Наталья Котова потребовала от Куляшова предоставить ей служебную записку с информацией о помывке всего транспорта и работе с частными перевозчиками.

«Мы проводим во всем городе субботник, - подчеркнула Котова. – Транспорт тоже должен быть чистый».