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05.10.2023

Предприниматели Челябинской области смогут получить льготные займы по программе «Кооперация»
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05.10.2023

Городские зрелищные кассы Челябинска приглашают на работу билетных кассиров
Обновление общественного транспорта
автобусы
Андрей Фалейчик
Егор Ковальчук
Общество
05.10.2023 16:51
Фото: Телеграм-каналы глав Миасса и Копейска, губернатора Челябинской области

Миасс и Копейск до конца 2023 года обновят автобусные парки

Миасский и Копейский городские округа (Челябинская область) до конца года планируют закупить новые автобусы.

Миасс получит 120 миллионов рублей на покупку восьми новых автобусов ЛиАЗ. Соглашение о выделении средств подписали городская администрация и министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Егор Ковальчук.

ЛиАЗы выйдут на городские маршруты уже в начале 2024 года. В автобусе 23 посадочных места, а всего он может вместить 79 человек. Машины имеют три входные двери для посадки и высадки пассажиров. По словам мэра Егора Ковальчука, новые автобусы позволят решить проблему с общественным транспортом в поселках Миасс-2,

«Благодаря выделенным средствам будет обновлен парк городского транспорта. Это повысит комфорт жителей и гостей Миасса», - отметил Егор Ковальчук.

В Копейск в декабре 2023 года поставят 19 автобусов нового поколения, сообщил в своем Telegram-канале глава Андрей Фалейчик.

«Новые автобусы будут работать на природном газе, который практически не дает вредных выбросов в атмосферу. Также они оснащены светодиодным табло, валидаторами, системами видеонаблюдения и оборудованы для перевозки маломобильных категорий граждан системой “Говорящий город”», - отметил мэр.

Эксплуатироваться автобусы будут на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городской агломерации.

Как ранее сообщало агентство, в 2023 году году проработан вопрос опережающей поставки по нацпроекту еще 25 автобусов на маршрут № 483 «п. Старокамышинск - г. Челябинск (ПКиО им. Гагарина)». Они выйдут на линию уже в январе 2024 года. Также в рамках нацпроекта в 2024 году планируется поставка 25 автобусов на маршрут № 123 «Копейск (автовокзал) - ПКиО им. Гагарина».

С восьмого сентября 2023 года в Челябинске начали курсировать 15 современных газомоторных автобусов «Волгабас», приобретенных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». До конца года ГТЛК поставит в областной центр 33 новых автобуса среднего класса Volgabus 4298G4. С 2019 года для города приобретено около 300 автобусов.

Десять «Гармошек» будут приобретены для Челябинска за счет средств специального казначейского кредита.

Продолжается работа по обновлению подвижного состава и в других муниципалитетах региона. В этом году уже поступили 13 автобусов в Магнитогорск, четыре автобуса закуплены для Увельского района и два автобуса для Уйского района.

«Опыт был удачный, мы получили положительные отзывы жителей Магнитогорска и приняли решение закупить еще 12 автобусов до конца года. И на следующий год по Магнитогорску большие планы», - рассказал губернатор Алексей Текслер.

Напомним, в июле 2023 года правительство РФ одобрило заявку Челябинской области на обновление автобусных парков – на приобретение нового общественного транспорта для муниципалитетов регион получит из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей.

На выделенные в рамках специального казначейского кредита денежные средства будет закуплен 121 автобус, в том числе 15 автобусов большого класса, 41 – среднего класса и 65 единиц малого класса.

Новый пассажирский транспорт получит 21 муниципалитет Челябинской области: Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Трехгорный, Троицк, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, Еманжелинский, Еткульский, Каслинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, Пластовский, Троицкий, Увельский муниципальные районы.

Всего в Челябинской области за период с 2019 по 2022 годы закупили новых и модернизировали 554 единицы подвижного состава общественного транспорта. В планах на 2023 год - 349 единиц.

Автор: Любовь Юрина
Обновление общественного транспорта
автобусы
Андрей Фалейчик
Егор Ковальчук
Новости по тегу: Обновление общественного транспорта
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В ситуации с аварийным отключением холодной воды в частных домах Челябинска разберется прокуратура

03.10.2023 12:12

В Челябинске закрыли движение на улице Чичерина

03.10.2023 12:10

История челябинской куклы могла бы стать сюжетом для сказки Андерсена

03.10.2023 11:59

Южноуральских журналистов и педагогов ждут на конкурсе «Воспитатель. Педагог. Наставник».

03.10.2023 11:53

Сказочные персонажи из песка прощаются с челябинцами до следующего лета

03.10.2023 10:49

В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации

03.10.2023 10:33

Студентов Челябинской области научат превращать идеи в бизнес-проекты

03.10.2023 10:27

Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом

03.10.2023 10:16

В Челябинской области четвертого октября завоют сирены

03.10.2023 09:52

Жители копейского поселка пожаловались Алексею Текслеру на жизнь без горячей воды

03.10.2023 09:34

Консультация юриста: может ли новый собственник уволить прежних работников?

03.10.2023 09:18

«Уральский комбинат питания» возглавил отличник народного просвещения РФ

03.10.2023 08:56

В Челябинске открывают движение трамваев через депо №1

02.10.2023 22:42

Анонсы событий и мероприятий на 3 октября (18+)

02.10.2023 17:59

Аэрофлот вводит дополнительную компенсацию за задержку рейсов

02.10.2023 17:53

В Челябинске закрытие движения по улице Цинковой снова продлили

02.10.2023 17:48

В Челябинске ведется прием неисправной бытовой техники и батареек в помощь Донбассу

02.10.2023 17:35

Корь у сотрудника челябинского СИЗО не подтвердилась, карантин отменен

02.10.2023 17:25

Южноуральцев предупреждают о возможных помехах в телерадиоэфире с 5 по 20 октября

02.10.2023 16:57

Набережная у чуриловского пруда приобрела завершенный облик

02.10.2023 16:31

Во вторник в Челябинской области – тепло и преимущественно без осадков

02.10.2023 15:56

Челябинский спектакль «Дом Бернарды Альбы» удостоен наград «Худсовета»

02.10.2023 15:49

Каслинский автовокзал ждет капитального ремонта

02.10.2023 15:14

Погода на октябрь в Челябинской области

02.10.2023 14:13

В Челябинске ищут создателя территории отдыха напротив рынка «Михеевский»

02.10.2023 14:12

В Челябинской области выявили и наградил лидеров в образовании

02.10.2023 14:11

В Челябинской области состоялся туристический слёт для людей с ограниченными возможностями здоровья