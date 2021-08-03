Курчатовский район представил Челябинскую область на молодежном форуме в Краснодаре

С 26 по 30 июля в городе Краснодар прошел Всероссийский научно-образовательный форум по профилактике социально-негативных явлений «Социальный десант». В состав делегации из Челябинской области вошли – Кристина Никитина (заместитель начальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью Администрации Курчатовского района) и Вадим Уфимцев (специалист по связям с общественностью подразделения по молодежной политике города Магнитогорска).

На форуме собрались специалисты по работе с молодежью, члены аппаратов комиссий по делам несовершеннолетних и защите прав, а также сотрудники других органов власти из 53 субъектов.

В рамках работы Всероссийского форума прошли пленарные дискуссии, образовательные курсы и проектные сессии по следующим основным секциям: «Профилактика потребления психоактивных веществ», «Профилактика правонарушений, в том числе экстремизма», «Профилактика асоциального поведения, в том числе несовершеннолетних», а также общие курсы по темам «Профилактика и распространение ВИЧ-инфекции» и Информационная безопасность. Лекторами выступили представители Администрации Президента, МВД, Росмолодежи, Минпросвещения, Минздрава.

По словам Кристины Никитиной, обширная образовательная программа форума вдохновила на новые проекты: «Очень ценным оказался тот момент, когда коллеги из других субъектов РФ делились опытом работы в своих регионах. Я рассказывала о своей работе с молодежью на территории Курчатовского района, возникло много вопросов по поводу организации мероприятий и подхода к ним. Новые знания и идеи пригодятся мне в дальнейшей работе».

Из Краснодара сотрудник Администрации Курчатовского района привез – Диплом III степени призеру кейс-турнира «Социальный десант» и сертификат участника Всероссийского научно-образовательного форума по профилактике социально-негативных явлений. В рамках форума участники прошли курсы по повышению квалификации по направлению «Основы профилактической работы в молодежной среде» ( длительностью 24 часа).

Помимо образовательной части в программу форума вошли обзорная экскурсия по Краснодару и ежедневная зарядка по специальному проекту #ЗАРЯДКА_РФ.

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Отметим, что организатором научно-образовательного форума выступила Росмолодежь при поддержке Государственного антинаркотического комитета и Администрации Краснодарского края.