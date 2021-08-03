03.08.2021
Пассажиропоток на ЮУЖД в июле вырос на 23,2%
03.08.2021
Дело чиновников, похитивших миллионы при строительстве шорт-трека, передано в суд
03.08.2021
Челябинские власти заявили о скором завершении ремонта улицы Каслинской
03.08.2021
На северо-западе Челябинска отключили светофоры
02.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на третье августа
02.08.2021
УРАЛКУЗ» увеличил продажи продукции
Курчатовский район представил Челябинскую область на молодежном форуме в Краснодаре
02.08.2021
В Курчатовском районе Челябинска для безопасности жителей устанавливают освещение
26.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
23.07.2021
В Курчатовском районе Челябинска благоустроят территорию у кинотеатра «Победа»
22.07.2021
На Комсомольском проспекте Челябинска стало на один ржавый забор меньше
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021