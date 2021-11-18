Лазарев: Сумма, выделанная на реализацию идей южноуральцев, будет увеличена в два раза

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев рассказал о том, какие изменения депутаты планируют внести в закон об инициативном бюджетировании на 2022 год. Сумма, выделяемая на реализацию инициатив южноуральцев, будет увеличена до 1,5 миллиарда рублей.

Об этом сообщили сегодня, 18 ноября, спикер Александр Лазарев, который был одним из разработчиков проекта об инициативном бюджетировании.

«Закон начал работать с января 2021 года. Мы увидели реальные результаты. За все это время мы получили массу обращений от населения. Людей это заинтересовало, они просят увеличить сумму, заложенную на инициативное бюджетирование. В этом году эта сумма была 750 миллионов рублей, на следующий мы планируем уже полтора миллиарда. 23 ноября также будем рассматривать предложение об увеличении сроков на подачу инициативных заявок. Эти средства по просьбам южноуральцев пойдут на благоустройство, ремонт школ и детских садов, школьных площадок», - рассказал Лазарев.

Напомним, с 2021 года в России создана правовая основа для реализации инициативных проектов граждан по вопросам местного значения, а президентом Российской Федерации поручено по истечении трех лет на указанные цели направлять не менее пяти процентов расходов местного бюджета.

Областной закон об инициативном бюджетировании активизировал жителей региона. В текущем году прошли конкурсный отбор и будут реализованы 503 инициативных проекта.