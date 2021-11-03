«Лидерские» проекты ММК завоевали победу в конкурсе «Создавая будущее»

Два проекта ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) и корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» - «Траектория лидера» и «Лидеры здоровья» - стали победителями конкурса «Создавая будущее» в номинациях «Команда лидеров» и «Высокий старт».

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, «Траектория лидера» - это конкурс молодых работников Магнитогорского металлургического комбината и организаций Группы ПАО «ММК», который проходит под девизом «Думай. Делай. Побеждай».

Среди целей и задач конкурса - поиск, развитие и поддержка молодых рабочих, специалистов и руководителей, обладающих профессиональными качествами, лидерским потенциалом и управленческими компетенциями, повышение кадрового потенциала ММК и организаций Группы ПАО «ММК», профессиональная и организационная адаптация молодых работников, повышение уровня их мотивации на развитие своих компетенций и навыков.

Программа «Лидеры здоровья» нацелена на подготовку корпоративных лидеров в области спорта, здорового питания, профилактики и здорового образа жизни для реализации комплексных программ управления здоровьем работников ОГ ПАО «ММК».

Участники конкурса «Создавая будущее» - крупнейшие компании страны, реализующие социальные проекты, адресованные как сотрудникам предприятий, так и жителям территорий, на которых предприятия ведут свою деятельность.

Торжественное вручение наград состоялось вчера, второго ноября, на форуме «Сообщество» Общественной палаты Российской Федерации. Участников церемонии награждения приветствовала заместитель председателя комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности ОП РФ Ольга Голышенкова.

«Уже восемь лет мы ежегодно проводим конкурс лучших практик работодателей, и каждый год интерес к конкурсу не угасает. Наоборот, оказалось, что практики, представленные на конкурсе, интересны не только корпоративному сектору, но и вузам, НКО, органам власти, частным лицам. Но, наверное, самое главное достижение конкурса «Создавая будущее» - это прочная экспертная сеть с беспрецедентным уровнем доверия и профессиональной репутации, сообщество специалистов в управлении персоналом, обучении и развитии, коммуникациях, корпоративной социальной ответственности, региональной и молодежной политики из самых разных организаций и отраслей», - сказала Ольга Голышенкова.

Награждая победителей, председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок отметила, что «корпорации, которые сегодня получают награды, не только много делают с точки зрения социальной ответственности внутри своих коллективов и территорий присутствия, но и выполняют огромную миссию экспорта своих успешных социально-гуманитарных и образовательных практик, которые являются основой социального развития общества».