Лидеры Интернета: «Ростелеком» определил в Челябинской области топ-3 самых активных поселков

Ведущий российский провайдер цифровых услуг и сервисов компания «Ростелеком» представила рейтинг самых активных деревень Челябинской области по востребованности публичных точек Wi-Fi-доступа, установленных в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). Итоги активности в интернете жителей населенных пунктов программы подведены за 2021 год.

В топ-3 вошли три села в Агаповском, Варненском и Уйском районах.

Лидерами тройки стали жители поселка Муравейник (Агаповский район) с численностью населения 285 жителей. Их совокупный трафик года составил около 17 ТБ. Этот показатель эквивалентен 4 500 скачанным фильмам в HD-качестве или 1 700 000 аудиофайлам. Второе место занял поселок Правда (Варненский район), жители которого насерфили почти 15,5 ТБ информации. Бронза присвоена поселку Лесной (Уйский район) с годовым трафиком в 15 ТБ.

«Отмечу, что в рамках нацпроекта “Цифровая экономика” по проекту устранения цифрового неравенства “Ростелеком” на Южном Урале за счет собственных средств построил оптические линии связи и провел интернет в небольшие населенные пункты численностью от 250 до 500 жителей. В течение пяти лет мы установили публичные точки Wi-Fi-доступа в 258 населенных пунктах Южного Урала, бесплатный интернет появился у 90 тысяч жителей. В 2021 году “Ростелеком” начал реализацию второго этапа федерального проекта по устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Он предусматривает появление качественного мобильного интернета и сотовой связи стандарта 4G/LTE в малых населенных пунктах. Проект позволит южноуральцам отдаленных сел и деревень серфить информацию в Сети и пользоваться сотовым телефоном прямо у себя дома», − отметил технический директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Петрухин.

В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 населенных пунктов страны.

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой. Вышки связи используют в том числе диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц — это обеспечивает высокую скорость мобильной передачи данных.