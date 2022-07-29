Лучшие металлурги ММК подписали с комбинатом индивидуальные контракты

Лучшие работники Магнитогорского металлургического комбината заключили с предприятием индивидуальные контракты. В этом году подобные договоры подпишут 88 работников, 12 из них встретились с руководством ММК в прошедшую среду. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК». Отмечается, что заключение индивидуальных контрактов с лучшими рабочими с основной производственной площадки является признанием их заслуг и вклада в успешное развитие предприятия.

Такая традиция Магнитки насчитывает уже не одно десятилетие и не прерывалась даже в самые непростые для компании годы.

С передовиками 27 июля встретился заместитель генерального директора ПАО «ММК» по производству Сергей Унру, а также топ-менеджеры компании. Среди рабочих были представители аглоцеха, доменного и коксохимического производств, прокатного передела, производства металла с покрытием и управления главного энергетика.

«Эти люди досконально знают промплощадку, тем не менее они с удовольствием воспользовались возможностью из первых уст услышать оценку руководством предприятия сегодняшней ситуации и дальнейших перспектив», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Сергей Унру начал встречу с рассказа о результатах прошлого, 2021 года, который по всем основных показателям стал очень успешным за многие годы. Производство чугуна на комбинате в минувшем году составило 10,4 миллионов тонн, стали было выплавлено 13,3 миллионов тонн, выпуск товарной металлопродукции на ММК впервые с 2014 года преодолел отметку в 12 миллионов тонн. Из значимых достижений также можно выделить рекордную за всю историю отгрузку металла предприятиям автопрома – свыше 800 тысяч тонн автолиста. Существенный рост был отмечен и по большинству других показателей.

«И в этом, - подчеркнул Сергей Унру, - заслуга всего коллектива комбината. Я не хочу заострять внимание на каком-то переделе или подразделении, все внесли свой значимый вклад в эти успехи, и я хочу вас всех поблагодарить за ваш добросовестный труд».

Далее заместитель гендиректора по производству остановился на инвестиционной программе предприятия. Значимым событием стал запуск в прошлом году стана «2500» горячей прокатки в ЛПЦ № 4, который значительно расширил возможности комбината как по объёмам выпуска продукции, так и качественным характеристикам металла. По словам Сергея Унру, возник даже дисбаланс между возможностями прокатного передела и сталеплавильным производством, и чтобы его нивелировать, ММК приступил к строительству МНЛЗ № 7 в ККЦ. Но сегодня этот проект, как и ряд других, комбинат был вынужден приостановить.

«Я хочу подчеркнуть – «приостановить». Я надеюсь, что мы к этому еще вернемся, жизнь подталкивает нас к этому. Мы должны развиваться, двигаться вперед, для того, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке», - отметил Сергей Яковлевич.

Что касается решения экологических задач, в этом году были запущены в работу новые пылегазоулавливающие установки в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах, что дало сокращение выбросов пыли по ККЦ 500 тонн в год, по ЭСПЦ – 300 тонн.

В прошлом году комбинат направил на природоохранную деятельность 17 миллиардов рублей. Как рассказал Сергей Унру, ключевая цель в этом направлении – достичь состояния «Чистый город», когда комплексный индекс загрязнения атмосферы будет ниже пяти единиц (сегодня 5,5). Помочь в этом должен пуск новой коксовой батареи № 12, что позволит вывести из работы пять устаревших коксовых батарей.

«Таким образом, мы двигаемся, мы развиваемся, и не в последнюю очередь благодаря вам, тем людям, с которыми принято решение подписать контракты. Это всегда индивидуальное решение под конкретного человека. Это не просто свидетельство профессионализма и высокой оценки руководством, но и признание самоотверженности труда и определенных человеческих качеств. Я искренне благодарю вас за вашу работу, желаю, конечно же здоровья и призываю не останавливаться на достигнутом», - сказал Сергей Унру.

Для передовиков заключение индивидуального контракта - это не только признание заслуг, но и большая ответственность, пример для коллег. По словам самого молодого контрактника Александра Рассохи, этот договор даёт ему дополнительную мотивацию для дальнейшей работы над качеством, заставляет ещё более ответственно и честно относиться к порученному делу.