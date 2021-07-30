Лучшим работникам ЮУЖД в Челябинской области вручили корпоративные и региональные награды

Сегодня на Южно-Уральской магистрали состоялось торжественное собрание в честь Дня железнодорожника (отмечается в первое воскресенье августа), на котором присутствовали заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Павлов.

Егор Ковальчук поблагодарил южноуральских железнодорожников за многолетний добросовестный труд на железнодорожном транспорте, высокие достижения и проявленную инициативу.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Павлов в своем поздравлении подчеркнул значимость железнодорожного транспорта в успешном развитии экономики Южного Урала.

Лучшие работники получили Почетные грамоты и Благодарности от Губернатора Челябинской области, Благодарственные письма от Законодательного Собрания Челябинской области, корпоративные награды.

«Стальные магистрали более 180 лет задают ритмичный пульс отечественной экономике, объединяя вокруг себя талантливых и ответственных специалистов. Наша эффективная работа – крепкая опора государства в обеспечении социально-экономической стабильности и обороноспособности России», - отметил начальник ЮУЖД Анатолий Храмцов, обращаясь к коллективу магистрали. Он поблагодарил коллег за большой вклад, который они вносят в укрепление авторитета профессии железнодорожника и пожелал новых профессиональных успехов.

ДЛЯ СПРАВКИ

На территории Южно-Уральской железной дороги трудится более 40 тысяч человек. По итогам первого полугодия 2021 года Южно-Уральская железная дорога выполнила все объемные показатели: грузооборот увеличен на 10% к уровню 1 полугодия 2020 года, погрузка грузов превысила 37 млн тонн (+2,5%). Основное увеличение достигнуто по черным металлам (+14,9%), цветной руде (+ 23%), нефтяным грузам (+7%), зерну (15%). Наиболее динамично развивающийся сегмент – контейнерные перевозки. В первом полугодии 2021 года рост по этому виду номенклатуры на ЮУЖД составил 47% (Оренбургская область +24%, Челябинская область +52%, Северо-Казахстанская область Республики Казахстан +266%). В Курганской области в первом полугодии 2021 года отмечается значительная динамика по погрузке машин и оборудования (+60%), автомобилей (+9%), значительно превышен объем погрузки металлоконструкций (+267%).

Пассажирооборот в первом полугодии 2021 года вырос на 13%.

За последние 3 года инвестиции ОАО «РЖД» на развитие Южно-Уральской магистрали составили один миллиард 136 миллионов рублей. Проведена масштабная реконструкция челябинского железнодорожного вокзала: для комфортного пребывания пассажиров обновлены залы ожидания, появились кассы открытого типа, автоматизированные камеры хранения.

На пригородном вокзале Челябинск в 2020 году сдана в эксплуатацию платформа №5 с пешеходным тоннелем протяженностью 54 метра, на строительство которых было направлено более 170 млн рублей. Пешеходный тоннель позволил сделать проход от пригородного вокзала до платформы безопасным и удобным для пассажиров.

В конце 2020 года завершена реконструкция железнодорожного вокзала в Петропавловске, который теперь отвечает всем современным требованиям по обслуживанию пассажиров. Площадь залов ожидания увеличена более чем на 800 квадратных метров, а количество посадочных мест – с 300 до 600.

По инициативе правительств Челябинской и Курганской областей в 2020 году запущены современные электропоезда «Ласточка» по маршрутам Челябинск – Магнитогорск и Курган – Екатеринбург.

В октябре 2020 года для жителей и гостей Южного Урала в Челябинске открылся Центр исторического наследия ЮУЖД. В России больше нет музеев с подобной архитектурой. Центр сегодня является одним из крупнейших музеев Южного Урала и входит в региональный брендовый маршрут Челябинской области. Менее чем за год работы его посетило 13 тысяч человек.

В 2021 году дан старт работам по возвращению исторического облика станции Комсомольская Оренбургской детской железной дороги. Это совместные проект ОАО «РЖД» и правительства Оренбургской области. Строительство нового здания станции станет одним из шагов планомерного обновления регионом набережной реки Урал.