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Владимир Павлов
День железнодорожника
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30.07.2021 18:37

Лучшим работникам ЮУЖД в Челябинской области вручили корпоративные и региональные награды

Сегодня на Южно-Уральской магистрали состоялось торжественное собрание в честь Дня железнодорожника (отмечается в первое воскресенье августа), на котором присутствовали заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Павлов.

Егор Ковальчук поблагодарил южноуральских железнодорожников за многолетний добросовестный труд на железнодорожном транспорте, высокие достижения и проявленную инициативу.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Павлов в своем поздравлении подчеркнул значимость железнодорожного транспорта в успешном развитии экономики Южного Урала.

Лучшие работники получили Почетные грамоты и Благодарности от Губернатора Челябинской области, Благодарственные письма от Законодательного Собрания Челябинской области, корпоративные награды.

«Стальные магистрали более 180 лет задают ритмичный пульс отечественной экономике, объединяя вокруг себя талантливых и ответственных специалистов. Наша эффективная работа – крепкая опора государства в обеспечении социально-экономической стабильности и обороноспособности России», - отметил начальник ЮУЖД Анатолий Храмцов, обращаясь к коллективу магистрали. Он поблагодарил коллег за большой вклад, который они вносят в укрепление авторитета профессии железнодорожника и пожелал новых профессиональных успехов.

ДЛЯ СПРАВКИ

На территории Южно-Уральской железной дороги трудится более 40 тысяч человек. По итогам первого полугодия 2021 года Южно-Уральская железная дорога выполнила все объемные показатели: грузооборот увеличен на 10% к уровню 1 полугодия 2020 года, погрузка грузов превысила 37 млн тонн (+2,5%). Основное увеличение достигнуто по черным металлам (+14,9%), цветной руде (+ 23%), нефтяным грузам (+7%), зерну (15%). Наиболее динамично развивающийся сегмент – контейнерные перевозки. В первом полугодии 2021 года рост по этому виду номенклатуры на ЮУЖД составил 47% (Оренбургская область +24%, Челябинская область +52%, Северо-Казахстанская область Республики Казахстан +266%). В Курганской области в первом полугодии 2021 года отмечается значительная динамика по погрузке машин и оборудования (+60%), автомобилей (+9%), значительно превышен объем погрузки металлоконструкций (+267%).

Пассажирооборот в первом полугодии 2021 года вырос на 13%.

За последние 3 года инвестиции ОАО «РЖД» на развитие Южно-Уральской магистрали составили один миллиард 136 миллионов рублей. Проведена масштабная реконструкция челябинского железнодорожного вокзала: для комфортного пребывания пассажиров обновлены залы ожидания, появились кассы открытого типа, автоматизированные камеры хранения.

На пригородном вокзале Челябинск в 2020 году сдана в эксплуатацию платформа №5 с пешеходным тоннелем протяженностью 54 метра, на строительство которых было направлено более 170 млн рублей. Пешеходный тоннель позволил сделать проход от пригородного вокзала до платформы безопасным и удобным для пассажиров.

В конце 2020 года завершена реконструкция железнодорожного вокзала в Петропавловске, который теперь отвечает всем современным требованиям по обслуживанию пассажиров. Площадь залов ожидания увеличена более чем на 800 квадратных метров, а количество посадочных мест – с 300 до 600.

По инициативе правительств Челябинской и Курганской областей в 2020 году запущены современные электропоезда «Ласточка» по маршрутам Челябинск – Магнитогорск и Курган – Екатеринбург.

В октябре 2020 года для жителей и гостей Южного Урала в Челябинске открылся Центр исторического наследия ЮУЖД. В России больше нет музеев с подобной архитектурой. Центр сегодня является одним из крупнейших музеев Южного Урала и входит в региональный брендовый маршрут Челябинской области. Менее чем за год работы его посетило 13 тысяч человек.

В 2021 году дан старт работам по возвращению исторического облика станции Комсомольская Оренбургской детской железной дороги. Это совместные проект ОАО «РЖД» и правительства Оренбургской области. Строительство нового здания станции станет одним из шагов планомерного обновления регионом набережной реки Урал.

ЮУЖД
Анатолий Храмцов
Егор Ковальчук
Владимир Павлов
День железнодорожника
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Ей в этом году исполнилось восемьдесят шесть. В таком возрасте женщин часто называют бабушками-ст
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30.07.2021

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28.07.2021 17:43

В Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках

28.07.2021 16:59

Прокуратура Челябинска требует возбудить уголовное дело против мужчины, избившего пенсионера

28.07.2021 16:32

Роддом в Магнитогорске перепрофилируют под лечение пациентов с ковидом

28.07.2021 16:25

Сотрудниками УФСБ ликвидирована нарколаборатория

28.07.2021 16:16

В Челябинской области осудили иностранца, который продавал наркотики за биткоины

28.07.2021 16:04

«РИА Рейтинг» оценило долговую нагрузку Челябинской области

28.07.2021 15:58

Участник конкурса рецептов на Аркаиме поделился секретом приготовления казачьего шулюма

28.07.2021 15:58

Наталья Котова подвела итоги осмотра объектов благоустройства Челябинска

28.07.2021 15:26

В Челябинске иномарка перевернулась, врезавшись в тросовое ограждение

28.07.2021 15:13

Южноуральцу, отрицавшему вину в смертельном ДТП, вынесли окончательный приговор

28.07.2021 15:04

В Челябинске на опасном перекрестке около «Ньютона» появится светофор

28.07.2021 14:58

Много вопросов и претензий: что будет со сквером на Тополиной аллее

28.07.2021 14:41

Грузчик челябинского аэропорта обокрал пассажирку, чтобы сделать подарок любимой

28.07.2021 14:29

Кузнецов: Контингент южноуральских школьников стабилен, число первоклассников сокращается

28.07.2021 14:26

Новинки августа в Wink: «Никто» в переводе Гоблина и новые приключения Ибрагима Бендера

28.07.2021 13:55

В каком формате пройдет День знаний и начнется учебный год в школах Челябинской области

28.07.2021 13:09

В Магнитогорске членов ОПГ осудили за пытки соучастников

28.07.2021 13:03

Будущую элиту экономики готовят в ЮУрГУ

28.07.2021 12:44

Печёмся о печени: 28 июля – всемирный День борьбы с гепатитом

28.07.2021 12:21

Жителям Челябинска посоветовали, как обмануть инфляцию

28.07.2021 12:19

Пьяный челябинец устроил дебош в машине скорой помощи

28.07.2021 12:10

Еще 331 южноуралец заразился ковидом за прошедшие сутки