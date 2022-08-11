Любовная болезнь: жители Челябинской области стали чаще заражаться гонореей

В текущем году жители Челябинской области стали чаще заражаться гонореей, которую часто называют болезнью любви, потому что передается гонококковая инфекция половым путем.

В период с января по май 2022-го года на Южном Урале зарегистрировано 129 случаев заражения гонореей, что на 40,2 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает Челябинскстат со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора.

Среди других социально значимых болезней, о которые сообщает орган статистики, - сифилис, который в период с января по май текущего года был выявлен у 111-ти жителей Челябинской области (речь о впервые выявленном сифилисе).

Также в указанный промежуток времени на Южном Урале зарегистрировано 474 случая впервые выявленного туберкулеза (плюс 17 процентов к прошлому году), 812 случаев ВИЧ (это на 5,8 процента меньше, чем за январь-май 2021-го года) и 263 случая педикулеза (минус 41,3 процента в сравнении с прошлым годом).