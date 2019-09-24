Между первой и второй...

Магнитогорск попал в регионы-лидеры по производству самогона
Общество
Сегодня, 15:45

Сотрудники Финансового университета при правительстве России провели опрос среди жителей разных регионов страны, интересуясь, часто ли они «гонят» самогон. Таким образом они решили оценить уровень жизни населения. Как сообщает «КП - Челябинск», специалистами было установлено, что производство и потребление самодельного алкоголя — это лучший индикатор экономического благополучия в стране.

По результатам исследования выяснилось, что чаще всего изготовлением самодельного алкоголя занимаются жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска. Из южноуральских городов в десятку лидеров попал только Магнитогорск. Он занял седьмое место в рейтинге.

В целом же по стране производство и объем торговли самодельным алкоголем сокращается. А это значит, что доходы населения растут.

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