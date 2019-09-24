Магнитогорск попал в регионы-лидеры по производству самогона

Сотрудники Финансового университета при правительстве России провели опрос среди жителей разных регионов страны, интересуясь, часто ли они «гонят» самогон. Таким образом они решили оценить уровень жизни населения. Как сообщает «КП - Челябинск», специалистами было установлено, что производство и потребление самодельного алкоголя — это лучший индикатор экономического благополучия в стране.

По результатам исследования выяснилось, что чаще всего изготовлением самодельного алкоголя занимаются жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска. Из южноуральских городов в десятку лидеров попал только Магнитогорск. Он занял седьмое место в рейтинге.

В целом же по стране производство и объем торговли самодельным алкоголем сокращается. А это значит, что доходы населения растут.