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Магнитогорская Любовь отправилась за идеальным свадебным платьем на реалити-шоу

Невеста из Магнитогорска (Челябинская область) сегодня, 23-го марта, выберет свой идеальный свадебный наряд в прямом эфире. Любовь скажет платью «да» на телеканале «Суббота».

Помощь жительнице Южного Урала в выборе наряда окажет звездный стилист Бичолла Тетрадзе и консультанты одного из лучших свадебных салонов Москвы.

Отметим, Любовь из Магнитогорска пришла на реалити-шоу за вторым свадебным платьем, в котором хочет блистать в неформальной части мероприятия. Девушка любит стразы, перья, кружево и хочет подобрать подходящий свадебный наряд стоимостью до сорока тысяч рублей.

По правилам шоу, в каждом выпуске программы «Скажи платью «Да!»» три невесты вместе с друзьями и родственниками приходят в свадебный салон и выбирают наряд на торжество. Модельер Бичолла Тетрадзе и консультанты салона делают все возможное, чтобы невесты нашли платья своей мечты, уложившись в бюджет.