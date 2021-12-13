Магнитогорскому цирку разрешили использовать животных в культурно-развлекательных целях

Россельхознадзор принял решение о выдаче бессрочной лицензии по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях Магнитогорскому филиалу «Госцирка».

Проведя контрольно-надзорное мероприятие на соответствие филиала предъявляемым требованиям, сотрудники надзорного ведомства осмотрели помещения цирка, изучили условия содержания животных, прибывающих на гастроли, ознакомились с документацией.

На основании результатов успешно пройденной проверки магнитогорскому филиалу выдана лицензия. Информация об этом внесена в Реестр лицензий Россельхознадзора.

В настоящее время лицензии федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору получили еще две организации Южного Урала: Челябинский зоопарк и страусзоопарк в Чебаркульском районе. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.