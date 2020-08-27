Максим Куляшов проверил наличие безопасных подходов к образовательным учреждениям Новосинеглазово

Заместитель главы Челябинска Максим Куляшов сегодня, 27 августа, провел выездное совещание в поселке Новосинеглазово с целью проверки обеспечения безопасных подходов и подъездов к образовательным учреждениям.

До первого сентября текущего года эти работы будут выполнены, сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Мы должны привести пешеходные переходы вблизи детских учреждений в соответствие с требованиями национальных стандартов. Речь идет о тротуарах, освещении, необходимой дорожной разметке и ограничивающих ограждениях там, где это необходимо для безопасности детей. В этом году такую работу ведем по всему городу, и челябинские поселки не должны стать исключением», - подчеркнул Максим Куляшов.

Также на контроль поставлен вопрос об организации в Новосинеглазово остановок общественного транспорта.

По поручению вице-мэра до пятого сентября в поселке будут подготовлены остановочные платформы, вблизи которых проведут санитарную обрезку деревьев, чтобы обеспечить безопасность населения.

После завершения всех этих работ, в октябре, в Новосинеглазово установят остановочные павильоны.