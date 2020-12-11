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Максим Куляшов: Тросовые заборы не заменить кустарниками из-за подземных коммуникаций

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов считает установку тросовых ограждений на проезжей части (данная инициатива властей пришлась не по душе многим горожанам, судя по постам и комментариям в социальных сетях) оправданной.

Свою позицию чиновник пояснил агентству «Урал-пресс-информ».

«Установленное тросовое ограждение на Свердловском тракте и на улице Университетской Набережной уже исключило выезд автомобилей на встречную полосу в шести ДТП, что, в свою очередь, позволило избежать тяжелых последствий», - отметил Максим Куляшов.

По его словам, изначально удерживающее тросовое ограждение планировалось обустроить на Бродокалмакском тракте, однако «конструктивные особенности тросовых ограждений не позволяют применять их на автодорогах с большим количеством вертикальных и горизонтальных кривых с малым радиусом».

Также Максим Куляшов объяснил, почему на Свердловском тракте и Университетской Набережной не создали зеленую разделительную полосу, как на проспекте Ленина, отдав предпочтение куда менее привлекательным, чем деревья, кустарники и газон, столбам.

Возможно, под цветниками на проспекте Ленина нет подземных коммуникаций и к ним не подведено освещение

«Выполнить обустройство разделительных зеленых полос на данных магистралях невозможно по технической причине, так как по оси проезжей части проходят подземные инженерные коммуникации», - подчеркнул Максим Куляшов.

Он добавил, что за текущее содержание тросовых ограждений, в том числе в зимний период, отвечают подрядные организации - в рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети Челябинска.

Напомним, ранее урбанист Лев Владов заявлял, что установка тросовых ограждений в столице Южного Урала есть следствие некомпетентности дорожников, которые, по его словам, не видят разницы между понятиями «Дорога» и «Улица».

Свердловский тракт и Университетская набережная, возмутился Владов, являются улицами, и никаких тросовых ограждений там быть не должно. Он заявил, что дорожники установили их там, «перепутав» улицы с автомобильными дорогами.

Многие подписчики активно поддержали урбаниста, раскритиковавшего тросовые ограждения за неуместность и малоэстетичный вид, однако нашлись и челябинцы, выступившие за такое разграничение. Сторонники ограждений на проезжей части подчеркнули, что для них главным является безопасность, а не эстетика.