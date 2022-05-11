11.05.2022
Расширение улицы Худякова в Челябинске обсудили в областном правительстве
11.05.2022
На «Невском пятачке» увековечат память погибших при защите Ленинграда южноуральцев
11.05.2022
Челябинцев атакуют телефонные «номера-грабители»
11.05.2022
ВТБ снижает ставки по автокредитам на три процентных пункта
11.05.2022
Челябинск после праздников приводят в порядок более пятисот рабочих
11.05.2022
Театр «Омнибус» подарил Чебаркульской танковой дивизии «Стихийное бедствие»
Маршрут электропоезда «Челябинск-Бишкиль-Кисегач» продлят до Миасса
14.12.2021
А есть ли напор на колонке в Кисегаче, на которую пожаловались Алексею Текслеру?
13.01.2021
Умер главврач санатория «Кисегач» Валерий Сорокун
24.08.2020
Озеро Большой Кисегач освободили от двух тонн пластика, стекла и других вредных вещей
20.08.2020
В воскресенье Большой Кисегач ждет всех желающих освободить его воды и берег от мусора
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022
Челябинск отмечает Великую Победу
09.05.2022