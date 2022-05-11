Маршрут электропоезда «Челябинск-Бишкиль-Кисегач» продлят до Миасса

С 26 мая 2022 года будет продлен до Миасса маршрут электропоезда, курсирующего между Челябинском и курортом Кисегач.

Соответствующее решение принято министерством дорожного хозяйства и транспорта региона.

«В целях улучшения транспортной доступности, а также развития сферы туризма региона Миндортрансом принято решение с 26 мая 2022 года продлить пригородные поезда № 6007 Челябинск-Бишкиль-Кисегач и № 6008 Кисегач-Бишкиль-Челябинск, курсирующие в летний период, до города Миасс», - сообщили в ведомстве.

Электропоезд будет останавливаться на всех остановках по пути следования. Новое расписание будет действовать по 16 октября 2022 года.