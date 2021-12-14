А есть ли напор на колонке в Кисегаче, на которую пожаловались Алексею Текслеру?

Специалисты администрация Чебаркульского городского округа (Челябинская область) и регионального минстроя 14 декабря провели осмотр водоразборной колонки, на которую жители пожаловались губернатору Алексею Текслеру, и не обнаружили проблем с подачей воды. При этом при первом осмотре колонки 10 декабря был выявлен недостаточный напор.

Напомним, в ходе «прямой линии» житель Чебаркуля Александр Борисович рассказал губернатору: «У нас нет воды вообще. Пьют из озера Еловое, а в этом году всё высохло. Одна колоночка, частным образом дом отдыха «Родничок» обеспечивает водой маленьким напором, ну просто 0,5 атмосфер, даже одной атмосферы нет, не льется, просто капает. У нас есть одна колонка, которая постоянно ломается, ей тысячу лет. Из-за этого «Родничок» не может подавать нам давление. Нужно ставить насосную станцию. Нужно хорошее давление, чтобы у людей хотя бы была вода. Мы обращались в водоканал, водоканал говорит: это нужно обращаться к губернатору или в Чебаркуль, видимо, дело очень длинное».

Алексей Текслер, выслушав чебаркульца, поручил министерству строительства и инфраструктуры области и администрации Чебаркуля провести ревизию колонки и при необходимости заменить ее. «Надо, безусловно, провести ревизию. Колонка, как я понял, не работает. Возможно, нужно сделать новый объект, новую колонку. Я даю поручение руководству Чебаркуля, а также министерству строительства региона решить эту проблему и доложить мне о решении конкретной проблемы в этом населенном пункте», - распорядился губернатор.

Водоразборная колонка, из которой жители разъезда Кисегач получают воду, находится в районе железнодорожной станции «Кисегач». Вода поступает с территории частного водозабора базы отдыха «Родничок» (оз. Еловое).

Сразу после обращения жителя на «прямую линию», 10 декабря, специалисты УЖКХ и МУП «Водопроводное хозяйство» города провели комиссионный осмотр водоразборной колонки и выявили проблему с недостаточным напором воды.

Была проведена встреча с руководством базы отдыха «Родничок». Для выяснения причин возникновения неисправностей в работе запланировали 13 декабря провести совместное обследование колонки. «Пока не идет речи об обеспечении жителей централизованной системой водоснабжения, так как большую часть поселка составляют индивидуальные жилые дома с собственными скважинами на воду, но, тем не менее, мы будем решать вопрос об обеспечении водой всех жителей разъезда Кисегач», - прокомментировала ситуацию глава Чебаркуля Светлана Виноградова.

А проведенная через несколько дней проверка почему-то уже не выявила проблем в работе колонки. Обследование проводили представители администрации и министерства строительства и инфраструктуры области. «Нарушений в работе объекта на момент проверки не выявлено, напор воды соответствует нормам. Планируется и в дальнейшем вести контроль за объектом», - сообщается в официальном телеграм-канале администрации. Проблема решена? Или хороший напор был лишь на время проверки? Пока не ясно. В мэрии обещали контролировать работу объекта.