Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха

Челябинская область входит в ТОП-20 самых дорогих в Российской Федерации по стоимости санаторно-курортного отдыха.

Об этом свидетельствует рейтинг российских регионов по доступности отдыха в санаториях этим летом, который подготовлен порталом бронирования Санатории-России.рф.

По данным портала, за отдых в санатории Челябинской области придется заплатить, в среднем, четыре тысячи 680 рублей за сутки (в эту стоимость входит проживание, питание и лечение). Оздоровление в санаториях Свердловской и Курганской областях обойдется дешевле - четыре тысячи 550 рублей и три тысячи 980 рублей соответственно, а в Тюменской области подороже – пять тысяч 46 рублей.

В УрФО ни один регион не вошел в ТОП бюджетных по санаторно-курортному отдыху.

Стоимость санаторного дня летом на курортах Кавказских Минеральных Вод начинается от пяти тысяч 630 рублей в сутки в Ессентуках и доходит до шести тысяч 240 рублей в Кисловодске. Такой же порядок цен в санаториях Сочи (пять тысяч 870 рублей в сутки). В санаториях Республики Крым сутки стоят в среднем пять тысяч 310 рублей.

Ранее глава Федерального агентства по туризму РФ Зарина Догузова, охарактеризовала Челябинскую область как недооценённый регион в плане развития и использования имеющегося санаторно-курортного потенциала.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Сукинова, на сегодня 43 организации Челябинской области занимаются санаторно-курортной деятельностью, из которых восемь являются муниципальными/государственными учреждениями здравоохранения и одно - федеральным казенным учреждением здравоохранения (ФКУЗ «Санаторий "Лесное озеро" МВД РФ»).

К числу государственных бюджетных учреждений относятся шесть детских санаториев: «Каменный цветок» для лечения туберкулеза всех форм, «Солнышко», «Голубой мыс», Анненский детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм, санаторий №2 и санаторий № 6 в Челябинске.

В муниципальной собственности - санаторий-профилакторий в Пласте и санаторий «Дальняя Дача» в Озерске.

Минэкономразвития Челябинской области подало заявки на все виды грантов Ростуризма. Результат будет известен в ближайшие дни.

По данным Росстата, в 2018 году в санаториях Челябинской области отдохнуло 138 тысяч 595 человек (порядка 4% от всех проживающих на Южном Урале жителей), в 2019 году - 144 тысячи 866 человек. В 2020 году поток отдыхающих существенно сократился - 94 тысячи 484 человека. В 2021 году число оздоровившихся в здравницах Южного Урала подросло до 122 тысяч 637 человек.

За два первых месяца 2022 года в санаториях Челябинской области отдохнуло 17 тысяч 707 человек.

ДЛЯ СПРАВКИ

В начале 2000-х годов статус государственных унитарных предприятий в Челябинской области имели санаторий «Еловое», пансионат с лечением «Утес», санаторий «Сосновая горка», пансионат с лечением «Карагайский бор». К государственным учреждениям относились центр реабилитации на озере Смолино и муниципальное унитарное предприятие «Санаторий «Дальняя дача» (с 2000 года).

Но затем региональные власти стали отдавать государственные здравницы в частные руки и позволили начать их уничтожение. Отдых в Еловом и Утесе, перешедшим частникам, теперь многим не по карману и уж бюджетным его точно назвать нельзя. А раньше там оздоравливались дети по льготным путевкам ФСС, инвалиды и другие обычные южноуральцы, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении. Да и в санатории «Кисегач» проходили реабилитацию за счет бюджетных средств жители, перенесшие инфаркт. Теперь и этого нет.

«Сосновая горка» и «Карагайский бор» приватизированы. Кто на сегодня их владельцы пока выяснить не удалось. На их официальных сайтах такой информации нет.