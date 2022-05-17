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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области смогут бесплатно проверить состояние своего здоровья в рамках профилак
17.05.2022

Южноуральцы смогут пройти бесплатное обследование на Дне здоровья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.05.2022

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В Южноуральске возрождается уникальное промышленное производство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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17.05.2022

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санаторно-курортная зона
санатории
Еловое
Кисегач
Зарина Догузова
Общество
17.05.2022 11:59

Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха

Челябинская область входит в ТОП-20 самых дорогих в Российской Федерации по стоимости санаторно-курортного отдыха.

Об этом свидетельствует рейтинг российских регионов по доступности отдыха в санаториях этим летом, который подготовлен порталом бронирования Санатории-России.рф.

По данным портала, за отдых в санатории Челябинской области придется заплатить, в среднем, четыре тысячи 680 рублей за сутки (в эту стоимость входит проживание, питание и лечение). Оздоровление в санаториях Свердловской и Курганской областях обойдется дешевле - четыре тысячи 550 рублей и три тысячи 980 рублей соответственно, а в Тюменской области подороже – пять тысяч 46 рублей.

В УрФО ни один регион не вошел в ТОП бюджетных по санаторно-курортному отдыху.

Стоимость санаторного дня летом на курортах Кавказских Минеральных Вод начинается от пяти тысяч 630 рублей в сутки в Ессентуках и доходит до шести тысяч 240 рублей в Кисловодске. Такой же порядок цен в санаториях Сочи (пять тысяч 870 рублей в сутки). В санаториях Республики Крым сутки стоят в среднем пять тысяч 310 рублей.

Ранее глава Федерального агентства по туризму РФ Зарина Догузова, охарактеризовала Челябинскую область как недооценённый регион в плане развития и использования имеющегося санаторно-курортного потенциала.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Сукинова, на сегодня 43 организации Челябинской области занимаются  санаторно-курортной деятельностью, из которых восемь являются муниципальными/государственными учреждениями здравоохранения и одно - федеральным казенным учреждением здравоохранения (ФКУЗ «Санаторий "Лесное озеро" МВД РФ»).

К числу государственных бюджетных учреждений относятся шесть детских санаториев: «Каменный цветок» для лечения туберкулеза всех форм, «Солнышко», «Голубой мыс», Анненский детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм, санаторий №2 и санаторий № 6 в Челябинске.

В муниципальной собственности - санаторий-профилакторий в Пласте и санаторий «Дальняя Дача» в Озерске.

Минэкономразвития Челябинской области подало заявки на все виды грантов Ростуризма. Результат будет известен в ближайшие дни.

По данным Росстата, в 2018 году в санаториях Челябинской области отдохнуло 138 тысяч 595 человек (порядка 4% от всех проживающих на Южном Урале жителей), в 2019 году - 144 тысячи 866 человек. В 2020 году поток отдыхающих существенно сократился - 94 тысячи 484 человека. В 2021 году число оздоровившихся в здравницах Южного Урала подросло до 122 тысяч 637 человек.

За два первых месяца 2022 года в санаториях Челябинской области отдохнуло 17 тысяч 707 человек.

ДЛЯ СПРАВКИ

В начале 2000-х годов статус государственных унитарных предприятий в Челябинской области имели санаторий «Еловое», пансионат с лечением «Утес», санаторий «Сосновая горка», пансионат с лечением «Карагайский бор». К государственным учреждениям относились центр реабилитации на озере Смолино и муниципальное унитарное предприятие «Санаторий «Дальняя дача» (с 2000 года).

Но затем региональные власти стали отдавать государственные здравницы в частные руки и позволили начать их уничтожение. Отдых в Еловом и Утесе, перешедшим частникам, теперь многим не по карману и уж бюджетным его точно назвать нельзя. А раньше там оздоравливались дети по льготным путевкам ФСС, инвалиды и другие обычные южноуральцы, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении. Да и в санатории «Кисегач» проходили реабилитацию за счет бюджетных средств жители, перенесшие инфаркт. Теперь и этого нет.

«Сосновая горка» и «Карагайский бор» приватизированы. Кто на сегодня их владельцы пока выяснить не удалось. На их официальных сайтах такой информации нет.

Автор: Любовь Юрина
санаторно-курортная зона
санатории
Еловое
Кисегач
Зарина Догузова
Новости по тегу: санаторно-курортная зона
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14.05.2022 18:19

Силовики задержали жительницу Миасса, которая расписала тротуары надписями, дискредитирующими ВС РФ

14.05.2022 18:09

Рыбак, пропавший на озере Айдыкуль, найден мертвым

14.05.2022 18:08

Полицейские провели рейд по теплицам Аргаяшского района

14.05.2022 11:52

Администрация Златоуста выкупает ДК «Металлург», выставленный на продажу

14.05.2022 11:48

По поручению Скокова: полицейские продолжают «накрывать» незаконные пункты приема металлолома

14.05.2022 11:45

В Копейске будут судить организаторов подпольного алкогольного цеха, чью деятельность пресекли сотрудники ФБС и полиции

14.05.2022 11:30

За сутки заболели ковидом 135 южноуральцев, пять человек скончались

13.05.2022 21:58

Аэрофлот проводит свою проверку по факту гибели собаки при перевозке самолетом

13.05.2022 20:38

В Челябинской области на трассе А-310 на месяц ограничат движение

13.05.2022 20:23

Прокуратура проверит обстоятельства гибели пса на борту лайнера, летевшего из Челябинска в Москву

13.05.2022 19:31

ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос вдвое

13.05.2022 18:44

Южноуральцев приглашают на семейный «Пикник на Алом»

13.05.2022 18:27

Челябинский замгубернатора рассказал об ответственности застройщиков

13.05.2022 18:12

В воскресенье в Челябинске состоится крестный ход, в центре перекроют движение

13.05.2022 18:05

В выходные в Челябинской области местами дожди и грозы

13.05.2022 18:03

Мир не без добрых людей: в Копейске спасли одинокого дедушку

13.05.2022 17:53

Домашние животные разлетелись из Челябинской области по всему миру

13.05.2022 17:51

Анонсы событий и мероприятий на выходные

13.05.2022 17:45

В Челябинской области снова зеленеет «Сад памяти»

13.05.2022 17:38

Миронов: Россия должна покинуть ВОЗ, сотрудничавшую с биолабораториями США на Украине

13.05.2022 17:30

В Челябинской области не будут снижать темпы жилищного строительства

13.05.2022 17:26

Начальник УГИБДД по Челябинской области уходит в отставку

13.05.2022 17:24

Челябинский горсад имени Пушкина преображается и расцветает

13.05.2022 17:20

Меня использовали, как торпеду: ГУФСИН по Челябинской области опубликовало видео осужденного за подготовку серии терактов в Москве

13.05.2022 17:08

Экосистема могла пострадать: в Харлушевском заказнике едва не случилась чрезвычайная ситуация

13.05.2022 16:58

Театральной площади Челябинска добавят света

13.05.2022 16:56

Челябинские таможенники пресекли вывоз из региона почти 130 тонн сахара

13.05.2022 16:49

Вице-губернатор Челябинской области объяснил рост цен на стройматериалы