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Машины отдыхающих на Тургояке, которые препятствуют проезду экстренных служб, будут эвакуировать

Общество
Сегодня, 15:51

С 17 по 19 июля будет ограничен въезд транспорта к побережью озера Тургояк. Автомобили, препятствующие экстренным службам и припаркованные в неустановленных местах, будут эвакуироваться принудительно.

Решение ввести данное ограничение принято из-за аномальной жары и частого возникновения лесных пожаров. Их ликвидация усложняется тем, что машины пожарных не могут проехать к очагам возгорания из-за автомобильных заторов.

«С 17 по 19 июля, будет ограничен въезд транспорта по направлению к месту массового отдыха населения в районе улицы Туристов и в районе Пугачевской поляны. Автомобили, препятствующие экстренным службам и припаркованные в неустановленных местах, будут эвакуироваться принудительно», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Сейчас в Миассе действует особый противопожарный режим. Посещение лесов и разведение костров под запретом. За соблюдением ограничений следят специально созданные патрульные группы.

 

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