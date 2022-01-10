Медработникам на селе разрешили реализовывать лекарственные средства

Жителям сельских населенных пунктах, где нет аптек, теперь не придётся ездить в соседние посёлки или райцентр, чтобы приобрести или получить лекарства по льготе. Медицинским работникам на селе разрешили реализовывать лекарственные средства. Соответствующие изменения вступили в силу с первого января 2022 года.

Как сообщает минздрав РФ, правительство Российской Федерации уточнило особенности лицензирования фармацевтической деятельности обособленных подразделений медорганизаций. Медицинские работники в амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и центрах общей врачебной практики, расположенных в сельских населенных пунктах, где нет аптечной организации, смогут осуществлять льготный отпуск лекарств, а также осуществлять продажу лекарственных препаратов. Ранее это могли делать только фармацевтические работники.

Также значительно упрощена процедура выдачи фармлицензий таким медицинским организациям.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 2527, для таких объектов допускается одновременное лицензирование фармацевтической и медицинской деятельности. Документ, проект которого был разработан Минздравом России, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании штаба министерства по коронавирусу и организации оказания медпомощи в новогодние праздники поручил регионам ускорить лицензирование ФАПов и врачебных амбулаторий, расположенных в сельской местности, по новым правилам для скорейшего решения проблемы лекобеспечения на селе.

В заявлении на получение фармлицензии перечисленным организациям потребуется указать вид работ по розничной торговле, отпуску и хранению лекарств, которыми планирует заниматься медицинская организация. Вместе с тем подтверждать наличие у работников соискателя лицензии дополнительного профобразования в части розничной торговли препаратами больше не нужно.