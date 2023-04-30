Медработники Челябинской области проводят флешмобы в честь Первомая

В Челябинской области тысячи сотрудников учреждений здравоохранения накануне Первомая организуют танцевальные флешмобы. Инициатором акции выступила региональная организация профсоюза работников здравоохранения.

Одно из самых ярких мероприятий в регионе состоялось на территории городской клинической больницы №2 Челябинска.

Участниками танцевального флешмоба стали около 50 членов профсоюза – медработники, студенты медицинских учреждений, административный персонал. Под зажигательные песни «Вперед, Россия!» и «Россия-чемпионка!» они выступили в халатах цветов российского триколора – белых, синих и красных.

При подготовке выступления профактивисты написали на асфальте Первомайские лозунги, утвержденные в 2023 году Федерацией Независимых Профсоюзов России:

«Профсоюз – в каждую организацию», «Реальное соцпартнерство = стабильность в стране!», «Защита интересов человека труда = защита интересов государства!» и другие.

Как рассказали в Федерации профсоюзов Челябинской области, в финале мероприятия профактив украсил территорию больницы памятным символом – в сквере участники акции дружно посадили голубую ель.

По словам заместителя председателя ППО ГБУЗ ОКБ №2 Айны Михайловой, профактивисты охотно встретили инициативу областной организации – провести флешмобы накануне Первомая.

«В этом году отменены массовые первомайские мероприятия, и мы проводим праздник в других форматах. Ведь Первомай – очень важный день для каждого члена профсоюза, – отмечает Айна Михайлова. – Каждый год 1 мая мы озвучиваем актуальные проблемы нашей отрасли, лозунги и задачи профактива. Этот Первомай не стал исключением: флешмоб – это современный формат, с помощью которого мы выразили поддержку и солидарность коллегам, озвучив главные первомайские лозунги этого года».