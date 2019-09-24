МегаФон научит студентов работе с 5G
Общество
Сегодня, 09:42

МегаФон и СПбГУ открыли первую в стране 5G-лабораторию. В ней студенты технических специальностей и направления ИТ будут изучать работу сетей пятого поколения и разрабатывать новые услуги.

 

Площадка оборудована тестовой зоной 5G — так называемой «песочницей» — и станет местом разработки новых услуг на основе технологии сетей пятого поколения. Вложения МегаФона в техническое оснащение лаборатории составили порядка 20 млн рублей, дополнительные инвестиции будут направлены в образовательный  процесс.

 

Программа учебного курса предусматривает разработку цифровых решений и управление их интеграцией. Разработчики будут изучать особенности пятого поколения связи, научатся работать с актуальными фреймворками, инструментальными средствами разработки, получат знания и навыки в областях пользовательского интерфейса (UI), автоматизированного контроля качества программных решений. Менеджеры получат навыки по выводу на рынок высокотехнологичных продуктов и управлению процессом разработки.

 

«В нашей цифровой лаборатории студенты будут находить варианты применения 5G, о которых, возможно, еще даже не догадываются в коммерческих компаниях. Площадка станет уникальной средой для самореализации молодых талантливых разработчиков, тестировщиков, менеджеров проектов, что позволит им профессионально развиваться и развивать мир цифровых технологий», — комментирует директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Валентина Ватрак.

«В цифровой лаборатории установлено оборудование самой последней версии – базовая станция и фрагмент ядра, способные показать скорости до 5 Гбит/с.  На нем студенты смогут находить новые варианты применения современных технологий – умный город, беспилотный транспорт, виртуальная реальность. Одним словом, все то, чем мы будем пользоваться уже завтра», — рассказывает директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.

 

Учебный курс лаборатории сезона 2019-2020 будет состоять из трех этапов общей продолжительностью восемь месяцев. Первый этап пройдет включает в себя открытый образовательный онлайн-модуль, слушатели которого получат возможность стать полноценными участниками лаборатории.

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