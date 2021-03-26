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МегаФон посвятил Всемирному Дню театра рейтинг самых разговорчивых и интернет-активных подмостков Челябинска

Аналитики МегаФона составили ко Всемирному Дню театра, который отмечается 27-го марта, рейтинг самых разговорчивых и интернет-активных подмостков Челябинска - культурной столицы Южного Урала.

В основу исследования легла обезличенная статистика на основе решений Big Data.

Как оказалось, больше всего говорить во время антрактов, до и после спектаклей любят зрители «Манекена» - одного из самых молодых и активных театров Челябинска.

Ежемесячно абоненты МегаФона проводят здесь за разговорами около 360 часов. При этом выходить в интернет зрители предпочитают гораздо реже. Суточный объем трафика во всемирной сети равен примерно 28 тысячам снимков.

На втором месте рейтинга находится старейшее культурное заведение Челябинска - театр драмы имени Наума Орлова: почти 230 часов непрерывных мобильных разговоров в месяц и интернет-трафик, сравнимый с 13 тысячами фотографий в день. Таков показатель мобильной активности поклонников драмы.

Как сообщает пресс-служба МегаФона, третью строчку рейтинга занял Новый художественный театр – молодой и задорный, у которого есть фанаты всех возрастов. Трафик бесед зрителей и актеров превысил 213 часов в месяц, а передача данных в глобальной сети составила около семи тысяч снимков в сутки.

По интернет-активности бесспорным лидером оказался театр кукол имени Вольховского - один из старейших в России и на Урале, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Здесь за сутки загружают объем данных, равный 33 тысячам сэлфи. Но при этом за телефонными переговорами любители спектаклей проводят суммарно всего около 42 часов в месяц.