13.09.2022
Менеджеры ММК развивают профессиональный потенциал и совершенствуют лидерские качества
13.09.2022
В Челябинске в День города прошёл фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME
13.09.2022
В Саткинском районе вводится масочный режим в связи с ростом заболеваемости ковидом
12.09.2022
В челябинском поселке Аэропорт ремонтируют уникальное здание ДК «Сокол»
12.09.2022
Должно быть стыдно! Объекты благоустройства Советского района подверглись очередной атаке вандалов
12.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)
Менеджеры ММК развивают профессиональный потенциал и совершенствуют лидерские качества
12.09.2022
Павел Шиляев и Сергей Бердников открыли в Магнитогорске кабинет с лучшим в стране аппаратом МРТ
12.09.2022
«ММК-МЕТИЗ» презентует новую продукцию на конференции в Волгограде
07.09.2022
ММК готовит первое в России приложение для навигации по промышленному предприятию
06.09.2022
ММК экономит энергоресурсы и снижает углеродный след
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022