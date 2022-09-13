Менеджеры ММК развивают профессиональный потенциал и совершенствуют лидерские качества

Менеджеры Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) проходят подготовку на программе развития талантов «Новая смена».

Специальный курс был разработан для руководящих сотрудников ПАО «ММК» в 2019 году. Он направлен на развитие профессионального потенциала, навыков процессного и операционного управления, совершенствование лидерских качеств слушателей.

Подготовку по программе с интерактивными занятиями уже прошли три группы молодых руководителей Магнитки различных уровней – всего более ста человек. Обучение, в которое входит разбор нестандартных и требующих креативных решений ситуаций, проводят преподаватели лучших бизнес-школ страны на базе корпоративного центра подготовки кадров «Персонал». Среди слушателей – специалисты функциональных подразделений, начальники участков и другие руководители.

«Любое обучение – это возможность расширить горизонты и выйти на более высокий уровень. В ходе обучения и общения с коллегами мы можем по-иному взглянуть на привычные вещи, уйти от стереотипов и предложить качественно новые решения любых задач», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Он подчеркнул важность того, что на предприятии молодые, перспективные специалисты - будущее комбината.

«Мы стараемся предоставлять возможности для профессионального развития и роста всем сотрудникам. Благодаря таким образовательным курсам мы закладываем фундамент для будущих инноваций, интересных идей и проектов, которые будут работать на благо ММК. Как компания, мы находимся в конкурентной среде, и поэтому постоянно занимаемся развитием наших кадров, стараемся грамотно использовать любые доступные инструменты. Обучение на различных программах проходят сотрудники ММК, демонстрирующие готовность учиться и работать над собой, открытые для всего нового. А если говорить про нынешний курс, то это школа руководителей, так что для нее важно также, чтобы участники проявляли ответственность, умели принимать решения и претворять их в жизнь», – сказал Павел Шиляев.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», кульминацией программы обучения станут подготовка и защита дипломных проектов слушателей с предложениями по внедрению в компании тех или иных инновационных решений.