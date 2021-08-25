25.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 26 августа
25.08.2021
В Магнитогорске будут судить мать, которая убила свою дочь за громкий плач
25.08.2021
Начальник отряда колонии Магнитогорска брал деньги с осужденного
25.08.2021
В Верхнеуральске подросток на мопеде протаранил иномарку
25.08.2021
Мэрия Челябинска озвучила причину провала асфальта на Российской
25.08.2021
Челябинский Молодёжный театр приглашает зрителей на эскиз спектакля по братьям Стругацким
Мэрия Челябинска озвучила причину провала асфальта на Российской
16.08.2021
В Челябинске шесть предприятий попали под антиковидные санкции
27.07.2021
Власти Челябинска восстановят украденный у паралимпийца пандус
20.07.2021
Многомиллионный контракт с исправительной колонией в Челябинске заключен с нарушениями
09.07.2021
Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021