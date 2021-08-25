Мэрия Челябинска озвучила причину провала асфальта на Российской

В Челябинске появление ямы в асфальте на улице Российской произошло на канализационном коллекторе сетей МУП «ПОВВ».

Об этом рассказали сегодня, 25 августа, в пресс-службе администрации города.

Разрушение проезжей части не связано с качеством дорожного полотна. В мэрии отмечают, что обвинения в адрес подрядчика о некачественном ремонте не обоснованы.

«В настоящее время протечки на сетях не обнаружено, силами МУП «ПОВВ» данный провал будет устранен, а покрытие восстановлено до 27 августа текущего года», - рассказали в администрации Челябинска.

Фото: Администрация Челябинска