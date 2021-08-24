В Челябинске на Российской провалился асфальт

Эксперты Общероссийского народного фронта отделения Челябинской области по результатам проверки качества работ, выполняемых по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», заявили об очередной претензии к подрядчику ООО «Нижавтодорстрой». В Челябинске на улице Российская после ремонта в асфальте образовалась дыра.

Как сообщают активисты, участок в районе дома 20 на улице Российская был отремонтирован компанией «Нижавтодорстрой» в 2019 году. Тем не менее ямы здесь появляются регулярно. В настоящий момент дыру обозначили дорожным барьером, который не может обеспечить безопасность.

Эксперты ОНФ считают, что подрядчик обязан исправить нарушение в рамках действующих гарантийных обязательств.

«Свою долю ответственности должны нести и коммунальные службы, поскольку не исключено, что причиной провала может быть неудовлетворительное состояние колодца сетевых организаций. Здесь важно участие заказчика, в интересах которого – обеспечить межведомственное взаимодействие. Несмотря на то, что эта необходимость озвучивалась неоднократно как Народным фронтом, так и самими органами исполнительной власти, реальных практических шагов до сих пор не было предпринято», - заявили в ОНФ.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», активисты ОНФ уже обращались к главе города Челябинска Наталье Котовой с просьбой принять меры по отношению к ООО «Нижавтодорстрой». В прошлый раз речь шла об участке от улицы Воровского до улицы Университетская Набережная на улице Худякова. Он был объектом БКАД в 2019 году. Здесь практически на каждом перекрестке были обнаружены участки с глубокой колейностью до пяти сантиметров.

Также эксперты ОНФ заявляли об аварийно-опасном участке на автодороге Верхнеуральск – Петропавловский, где генеральным подрядчиком была компания «Нижавтодорстрой». Активистами было зафиксировано отсутствие уплотнения, которое может привести к заносу и провалу автотранспорта при заезде на обочину.

Помимо этого, на участке автодороги от Южноуральска до Магнитогорска (генеральный подрядчик – «Нижавтодорстрой») были выполнены уклоны проезжей части и обочин с нарушениями требований СП. А на другом участке исполнитель и вовсе использовал глинистый грунт вместо положенного скального.

Кроме того, в 2020 году Контрольно-счетная палата и главное контрольное управление выявили нарушения в деятельности ООО «Нижавтодорстрой», итогом которых стали колоссальные убытки в бюджете города на 8 и 56 миллионов рублей. Решение ФАС России о картельном сговоре между скандальными подрядчиками «Нижавтодорстрой» и ТПК «ЯКК» (ныне «УралДорСтрой») в закупках на ремонт дорог в Челябинске Арбитражный суд Москвы признал законным и обоснованным.