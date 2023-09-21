Мэрия убедилась лично: перебои в работе автобусов в Чурилово - есть

Общественный транспорт в челябинском микрорайоне Чурилово работает с перебоями – в этом лично убедились сотрудники администрации города, по поручению мэра Наталья Котовой проведя проверку работы автобусов маршрутов №2 и №34.

В Чурилово сотрудники администрации Челябинска побывали сегодня, 21 сентября. Причиной выездной проверки стали жалобы пассажиров на недостаточное количество автобусов и увеличенные интервалы движения.

«И действительно, в связи с поломкой двух автобусов на маршрутах отмечены временные нарушения графиков», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время на втором автобусном маршруте работает 28 автобусов, в час пик интервал движения составляет пять-семь минут, в обычное время – восемь-десять.

На маршруте №34 работает 24 машины, интервал движения в час пик – шесть минут, днем – десять-15.

В Чурилово «дежурят» пять дополнительных автобусов – на случай каких-либо неполадок.

В администрации Челябинска отметили, что МУП «Служба организации движения» ведет контроль за движением общественного транспорта с помощью системы ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать расписание и режим работы транспорта на линии.

Кроме того, ежедневно ведется мониторинг интервалов движения общественного транспорта.

Напомним, на аппаратном совещании в мэрии 19 сентября Наталья Котова поручила своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову разобраться, почему не соблюдают расписание автобусы четвертого, 64-го и 81-го маршрутов.

Отметим, жалобы челябинцев в социальных сетях касаются и транспортной недоступности поселка АМЗ, добраться до которого и выбраться из которого сейчас стало практически невозможно – так пишут горожане.