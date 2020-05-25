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Процветает кумовство?

Мэрию и управление образования Еткульского района ждут повторные проверки

Общество
Сегодня, 10:18

Жители Еткульского района (Челябинской области) жалуются на поборы, нецелевое расходование средств, кумовство в районных администрации и управлении образования. ОНФ просит следственный комитет проверить эти структуры.

В пресс-службе ОНФ напомнили, в марте 2020 года Еткульский район «прославился» скандалом в деревне Писклово, где за с родителей учеников взимали плату подвоз учителя английского языка в школу.

По просьбе ОНФ Следственный комитет поручил провести проверку, однако, по словам жителей, она была проведена формально, а на заявителей оказывалось давление. В результате, как сообщают пискловцы, школа начала проводить дистанционные занятия английским языком, но только по 14 часов в неделю вместо положенных по стандартам 21 часа.

Часть жалоб были проигнорированы проверяющими. Например, на отсутствие ремонта в спортзале, хотя деньги на ремонт школе были выделены.

Еткульцы уверены, что причина проблем кроется в родственных связях среди чиновников и правоохранителей. Так, по мнению селян, проверку в Еткульском управлении образования проводили лица, состоящие в родстве с руководством. Об объективности проверок в таком случае не может быть и речи, считают сельчане.

Так, учебные планы, о фиктивности которых заявили родители учеников, утверждаются подписью супруги главы района. По сообщениям жителей, в них указаны часы, которые фактически не вырабатывались. Соответственно, жители не получают образовательную услугу в полном объеме и надлежащего качества.

«Действующее законодательство содержит ряд ограничений для служащих муниципальных и государственных органов власти. В частности, запрет на замещение взаимозависимых должностей родственникам, также требования для проверяющих взять самоотвод, если субъектом проверки становится их близкий. Несмотря на это, в Пискловской школе преподавательские ставки, по большей части отданы супругу директора школы», – рассказала эксперт ОНФ в Челябинской области, юрист Юлия Беренштейн. - Мы просим провести выездную проверку, исключив из числа проверяющих лица, имеющие какое-либо родство с сотрудниками школы и местных администраций».

Она также добавила, что, поскольку зачастую в сельской местности родства не избежать, следует изначально учитывать эту особенность при проведении проверок. Общественники считают, что в адрес администрации района следует вынести представление и обязать чиновников обеспечить детям образовательные услуги в полном объеме и надлежащего качества. Кроме того, повторной проверки требует ситуация с взиманием платы за уроки английского языка и непосредственно целевое использование средств, выделяемых району на сферу образования.

В ОНФ также напомнили еще об одном скандале в образовательной системе Еткульского района. В поселке Еманжелинка была уволена директор коррекционного интерната для детей с особенностями развития после того, как высказала свое несогласие с действиями главы Еткульского района Юрием Кузьменковым. Также на нее переложили ответственность на финансовые нарушения со стороны управления образования на сумму шесть миллионов рублей. Учителем истории, которую директор вела по совместительству, назначили сотрудницу без профильного образования, работающую в интернате завхозом.

«К сожалению, во всех этих ситуациях страдают школьники. Мы очень рассчитываем также и на реакцию регионального министерства образования», – сказала Беренштейн.

 

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Теги
Общероссийский народный фронт
Еткульский район
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