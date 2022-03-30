Металлурги ЧЦЗ помогли больным детям Южного Урала

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод приобрел подъемник для детей с ограниченными возможностями – пациентов реабилитационного центра Челябинской детской областной больницы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», специальная подвижная платформа позволит безопасно и комфортно перемещать маленьких пациентов по лестничным маршам. Ранее для реабилитации детей часть медицинского оборудования сотрудникам центра приходилось периодически спускать со второго этажа на первый, а на отдельные процедуры просто носить не ходячих пациентов на руках.

По словам руководителя центра медицинской реабилитации и санаторного лечения ГБУЗ ЧОДКБ Олега Суслова, бескорыстная помощь Челябинского цинкового завода в приобретении подъемника существенно облегчит работу медицинского персонала. Подъемная платформа позволяет ребенку в инвалидной коляске без посторонней помощи подняться или спуститься по ступенькам. При этом платформа всегда находится горизонтально, перемещаясь, она повторяет повороты и высоту. Чтобы запустить подъемник в работу, сотрудникам реабилитационного центра осталось получить разрешения надзорных органов и пройти обучение.

- Краеугольным камнем социальной жизни цинкового завода всегда остается помощь и поддержка тех, кто в этом особенно нуждается, – подчеркнул директор по работе с персоналом и административным вопросам АО «ЧЦЗ» Константин Розенберг. Эта помощь уже давно не ограничивается рамками коллективного договора и охватывает не только

заводчан и их семьи.