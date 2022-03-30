30.03.2022
Газета Челябинского цинкового завода вошла в число призеров конкурса Союза промышленников и предпринимателей
30.03.2022
Челябинский дворец культуры ЧТЗ могут включить в единый госреестр объектов культурного наследия России
30.03.2022
Сирия готова обсуждать с Россией расчёты в национальных валютах
30.03.2022
Польша представила самый радикальный план ухода от российских энергоносителей
30.03.2022
Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Южно-Украинскую АЭС
30.03.2022
Педофила из Красноармейского района, который насиловал приемных дочерей, отправили в колонию
Металлурги ЧЦЗ помогли больным детям Южного Урала
30.03.2022
Газета Челябинского цинкового завода вошла в число призеров конкурса Союза промышленников и предпринимателей
11.03.2022
Интеллектуальное видеонаблюдение повысит безопасность работы Челябинского цинкового завода
22.02.2022
Челябинский цинковый завод продолжает внедрение зеленых технологий
21.02.2022
Металлурги ЧЦЗ реализовали уникальный энергетический проект
«Заложники ситуации»: как челябинскому бизнесу выжить на госконтрактах, а детским садам - на новых ценах
29.03.2022
Минэкологии отреагировало на сигнал челябинца о сливе нечистот в реку
28.03.2022
Делегация Челябинской области отправилась в Крым укреплять дружбу и поздравлять нахимовцев
28.03.2022
Очередная инициатива челябинских властей по оптимизации трамвайных маршрутов выходит боком для пассажиров
25.03.2022
Наталья Котова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
25.03.2022