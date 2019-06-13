Металлургический район Челябинска похорошеет к сентябрю

В Металлургическом районе Челябинска к сентябрю этого года преобразятся две важные для местных жителей общественные территории: сквер «Юбилейный» и разделительный бульвар по шоссе Металлургов - на участке от улицы Жукова до Сталеваров.

Кроме того, в самом большом районе (по площади) южноуральской столицы, где живет более 137-ми тысяч человек, облагородят 22 двора.

Работы по благоустройству ведутся по ряду программ.

Фото с сайта администрации Челябинска

Сегодня, 13-го июня, глава Металлургического района Сергей Кочетков рассказал о том, что ждет вверенную ему территорию. По его словам, в сквере «Юбилейный», который местные жители выбрали на рейтинговом голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды», в первую очередь убрали всю поросль и провели санитарную обрезку аварийных деревьев.

Следующий этап - подготовка к прокладке сетей: все освещение смонтируют по современным стандартам, провода к столбам подведут под землей. Новые опоры уже установлены. Никаких висящих проводов. В ближайшее время в «Юбилейном» появятся энергоэффективные светильники - гулять в сквере можно будет до позднего вечера.

Дальше подрядчик, который будет определен через неделю в ходе торгов, приведет в порядок и восстановит заброшенные клумбы, заасфальтирует дорожки, после чего в сквере установят две детские площадки с безопасным покрытием, открытый скейтпарк, а в самой глубине, на границе с промышленной зоной, оборудуют автопарковку и специализированную площадку для выгула животных. Во всех технологических карманах установят скамейки и урны. Завершающим этапом станет монтаж системы видеонаблюдения, которая будет включена в единую систему «Безопасный город».

Протяженность обновленного сквера превысит 500 метров. На его благоустройство направлено 22 миллиона рублей: 15 - по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», семь – из регионального бюджета.

Параллельно работы ведутся на разделительном бульваре, в прошлом году получившем название бульвар Металлургов. Инициатором и инвестором благоустройства стал Челябинский металлургический комбинат.

До конца лета здесь появится хорошая прогулочная зона с современным освещением.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, также в Металлургическом районе приведут в порядок фонтан у дворца культуры «ЧМК». Кроме того, по программе «Формирование комфортной городской среды» комплексное благоустройство проведут в 22-х дворах, на эти цели будет потрачено 32 миллиона рублей.

Ход выполнения работ контролируют депутаты и сами жители. Некоторые виды благоустройства дворов, не попавшие в федеральный проект, будут проведены за счет губернаторской программы «Реальные дела».

Металлургический район стал последним из семи районов Челябинска, презентовавшим средствам массовой информации программу своего преображения. На прошлой неделе были выезды в Тракторозаводский и Ленинский район, на позапрошлой - в Калининский и Курчатовский. Первые поездки состоялись в Советский и Центральный районы южноуральской столицы.