Аэропорт Магнитогорска закроют на все лето и сентябрь (подробности)

Международный аэропорт Магнитогорска (Челябинская области) закроют на реконструкцию на четыре месяца – на весь летний период и первый месяц осени. В этот период магнитогорцы смогут летать в другие города и страны из ближайших аэропортов – в Челябинске и Уфе.

Миндортранс региона получил соответствующее подтверждение о закрытии и график проведения ремонтных работ от Минтранса РФ.

«Аэропорт Магнитогорска закрывается с первого июня по первое октября 2023 года. Всем авиаперевозчикам отправлены письма с предупреждением - не продавать билеты на этот период. Рейсы будут разнесены по ближайшим аэропортам», - сообщили агентству в Миндортранса региона.

В настоящее время министерство прорабатывает варианты усиления работы транспорта до аэропортов Уфы и Челябинска. Это будут как автобусные маршруты, так и электрички, уточнили в ведомстве.

Напомним, последний раз аэропорт Магнитогорска реконструировали в конце 90-х годов прошлого столетия. Тогда изменения коснулись аэродрома и аэровокзального комплекса.

Предстоящей реконструкцией аэропортового комплекса Магнитки займется ООО «Альмакогруп» (зарегистрирована в Московской области). Соответствующий контракт был подписан в 2022 году.

На проведение работы будет направлено 5,77 миллиарда рублей из федерального бюджета.

В рамках проекта реконструкции аэропорта усилят искусственную взлетно-посадочную полосу, реконструируют рулежные дорожки, расширят перрон № 2 до десяти мест стоянки.

Планируется также построить площадку для противообледенительной обработки самолетов, заменить и установить новые объекты радиотехнического обеспечения полетов, систему светосигнального оборудования, метеорологическое оборудование, аварийно-спасательную станцию.

Кроме того, возведут здание КПП со шлюзом пропуска, очистные сооружения и другие необходимые объекты.

Полностью завершить работы по реконструкции планируется к первому декабря 2024 года.

ДЛЯ СПРАВКИ

Аэропорт и взлетная полоса в Магнитогорске находились в федеральной собственности до июня 2021 года.

На аукционе 29 июня был продан полный пакет акций АО «Международный аэропорт Магнитогорск» за 999,89 миллиона рублей. Сюда вошли 20 земельных участков общей площадью 41,9 гектара, 59 зданий и одно воздушное судно. Покупатель - акционерное общество «Ретранс» (Екатеринбург).