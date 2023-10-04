Отопительный сезон в Магнитогорске стартует девятого октября

Тепло в многоквартирные жилые дома Магнитогорского городского округа (Челябинская область) начнут подавать со следующего понедельника, девятого октября. Челябинске отопительный сезон начался третьего октября.

«В соответствии с постановлением администрации города девятое октября 2023 года установлено началом отопительного периода в жилищном фонде Магнитогорска, - пояснили в мэрии. - Тепло будет поступать в квартиры постепенно, в соответствии с графиком, согласованным с муниципальным предприятием трест “Теплофикация”».

Сегодня, четвертого октября, в Магнитогорске уже начали включать отопление в социальных учреждениях города.

В администрации отметили, что по прогнозам синоптиков до конца недели в городе ожидается теплая погода, а затем начнется постепенное снижение как дневных, так и ночных температур. Было принято решение начать отопительный сезон, не дожидаясь, пока температура воздуха на улице будет держаться ниже +плюс восьми градусов в течение пяти дней.

В Челябинске третьего октября АО «УСТЭК-Челябинск» приступило к запуску системы теплоснабжения.

«Подача отопления происходит поэтапно, в течении 5-6 дней», - уточнили в УСТЭК-Челябинск. В первую очередь подключаются детские, образовательные и медицинские учреждения.

Как уточнили в городской администрации, по состоянию на утро третьего октября в Челябинске в связи с повреждениями на тепловых сетях отключено горячее водоснабжение в 22 многоквартирных домах, из них в 18 - в связи с устранением аварийной ситуации на сетях АО «УСТЭК-Челябинск». Один дом по улице Руставели отключен управляющей организацией в связи с установкой прибора учета тепла, один дом - застройщиком для подключения нового соседнего дома по ул. Набережной. Два многоквартирных дома - по ул. 250 лет Челябинску, 14, 16А – были отключены в связи с повреждением на сетях МУП «ЧКТС».