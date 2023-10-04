04.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 5 октября (18+)
04.10.2023
УФСБ перекрыло в Челябинской области каналы сбыта героина и мефедрона
04.10.2023
Михаил Скоков встретился с выпускниками вузов системы МВД
04.10.2023
В Челябинске пройдет концерт инклюзивного творчества
04.10.2023
В Троицке хозяин спал, пока гости его обворовывали
04.10.2023
Перекал печи в бане привел к пожару в частном доме Копейска, вся семья спаслась
Отопительный сезон в Магнитогорске стартует девятого октября
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
18.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
26.01.2023
Возбуждено уголовное дело: жительница Челябинска готова объявить голодовку из-за отсутствия горячей воды
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023