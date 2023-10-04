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Администрация Магнитогорска
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04.10.2023 14:01
Фото: Администрация Магнитогорска

Отопительный сезон в Магнитогорске стартует девятого октября

Тепло в многоквартирные жилые дома Магнитогорского городского округа (Челябинская область) начнут подавать со следующего понедельника, девятого октября. Челябинске отопительный сезон начался третьего октября.

«В соответствии с постановлением администрации города девятое октября 2023 года установлено началом отопительного периода в жилищном фонде Магнитогорска, - пояснили в мэрии. - Тепло будет поступать в квартиры постепенно, в соответствии с графиком, согласованным с муниципальным предприятием трест “Теплофикация”».

Сегодня, четвертого октября, в Магнитогорске уже начали включать отопление в социальных учреждениях города.

В администрации отметили, что по прогнозам синоптиков до конца недели в городе ожидается теплая погода, а затем начнется постепенное снижение как дневных, так и ночных температур. Было принято решение начать отопительный сезон, не дожидаясь, пока температура воздуха на улице будет держаться ниже +плюс восьми градусов в течение пяти дней.

В Челябинске третьего октября АО «УСТЭК-Челябинск» приступило к запуску системы теплоснабжения.

«Подача отопления происходит поэтапно, в течении 5-6 дней», - уточнили в УСТЭК-Челябинск. В первую очередь подключаются детские, образовательные и медицинские учреждения.

Как уточнили в городской администрации, по состоянию на утро третьего октября в Челябинске в связи с повреждениями на тепловых сетях отключено горячее водоснабжение в 22 многоквартирных домах, из них в 18 - в связи с устранением аварийной ситуации на сетях АО «УСТЭК-Челябинск». Один дом по улице Руставели отключен управляющей организацией в связи с установкой прибора учета тепла, один дом - застройщиком для подключения нового соседнего дома по ул. Набережной. Два многоквартирных дома - по ул. 250 лет Челябинску, 14, 16А – были отключены в связи с повреждением на сетях МУП «ЧКТС».

Автор: Любовь Юрина
отопительный сезон
Администрация Магнитогорска
Новости сюжета: ЖКХ
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Жизнь в состоянии подвига челябинского металлурга Ильяза Зинурова

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Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев

30.09.2023 17:13

Анна Зимина назначена замначальника Челябинской областной службы занятости

30.09.2023 13:50

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 25.09.2023 по 01.10.2023)

30.09.2023 11:55

В Магнитогорске полицейские вернули украденное ювелирное украшение

30.09.2023 11:23

Челябинцы соберутся на сороковины Евгения Пригожина

30.09.2023 11:18

В День пожилого человека в Челябинске засветится телебашня

30.09.2023 10:47

Челябинцы присоединились к Всероссийской хоровой акции

29.09.2023 20:04

НМУ установятся на выходные в шести городах Челябинской области

29.09.2023 19:56

В Челябинской области – прохладно, в субботу вероятны дожди

29.09.2023 19:34

Волонтёры Томинского ГОКа высадили порядка девяти тысяч саженцев

29.09.2023 18:05

Новые грани таланта челябинца Владимира Витлифа

29.09.2023 17:57

В Челябинске открылась выставка о блокадном Ленинграде

29.09.2023 17:48

Челябинские власти заверили: срыва отопительного периода не будет