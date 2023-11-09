В новых микрорайонах Магнитогорска строят школу и детсад

В новых микрорайонах Магнитогорска (Челябинская область) строят школу и детский сад, сообщают в правительстве региона и администрации города.

Новая школа, которая возводится в 147 микрорайоне города, рассчитана на обучение одной тысячи 224 детей. «Здесь будет реализован так называемый казанский проект. Он предусматривает уникальные пространственные решения и планировку здания, - уточнили в мэрии. - Уже четко видны очертания первых двух этажей».

Через забор от школы построен детский сад на 290 мест. Его строительство ведется в рамках национального проекта «Демография».

Уже завершена внутренняя отделка помещений, в санузлах везде установлена сантехника.

Сейчас идет поставка и сборка мебели, закупка необходимого оборудования.

На уличных детских площадках уже смонтированы игровые комплексы. Пока еще продолжается благоустройство прилегающей территории. Дошкольное учреждение будет готово к эксплуатации уже в этом году.

«Создание полноценной инфраструктуры, которая включает в себя дороги и образовательные учреждения, позволит обеспечить комфортные условия и новоселам, и тем, кто уже сейчас проживает в этих микрорайонах», – отметил глава города Сергей Бердников.

Кроме того, проведена масштабная реконструкция в филиале школы №13 в поселке Цементников. Еще два года здание образовательного учреждения и прилегающая местность имели удручающий вид, а сейчас это место не узнать.

«Мы сделали здесь прекрасный спортзал. В добавок к нему появилось современное спортивное уличное пространство – футбольное поле с искусственным газоном, баскетбольная площадка и беговые дорожки», - поделился градоначальник.

В здании теперь светлые и просторные помещения для занятий физической культурой, а также раздевалки, туалетные и душевые комнаты. Рядом со спортзалом – зона с тренажерами, чуть дальше разместились беговые дорожки, футбольное и баскетбольные поля с современным покрытием.

На территории кластера рабочие уже установили новое освещение, что позволит проводить занятия и тренировки в любое время.