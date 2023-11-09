09.11.2023
Президент ФХР откроет хоккейную коробку в Челябинске
09.11.2023
Публичка приглашает на открытие выставки Анны Шариковой
09.11.2023
Уголовное дело в отношении экс-главврача ГКБ Озерска направлено в суд
09.11.2023
В России начнут готовить медиаполицейских
09.11.2023
Новое кадровое назначение в администрации Копейска
09.11.2023
Сотрудник Аркаима проведет экскурсии на ВДНХ в числе избранных
В новых микрорайонах Магнитогорска строят школу и детсад
02.10.2023
Со второго октября в новой школе в «Вишневой горке» начали учиться первоклассники
08.08.2023
Бастрыкин держит на контроле ситуацию со строительством жилого дома вместо школы в ЖК «Парковый Премиум»
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
18.05.2022
В Челябинске появится школа и детсад в Белом
Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива
08.11.2023
Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске
08.11.2023
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023