Михаил Козлов: Нужно, чтобы люди перестали бояться обращаться в психиатрическую службу

Челябинской областной психоневрологической больнице сегодня, десятого февраля, исполнилось 56 лет. Впервые за всю историю учреждения сотрудники решили публично рассказать о своей работе и пригласили СМИ на экскурсию.

Благоустроенная территория, доброжелательный персонал и уютные палаты – такой предстала перед журналистами областная психоневрологическая больница. Акул пера приветствует главврач Михаил Козлов. Он сразу говорит о стратегических задачах, которые поставлены перед клиникой.

«Локальная стратегическая задача-развернуть нашу психиатрическую службу лицом к народу. Чтобы люди перестали бояться обращений к специалистам нашего профиля. Мы должны постепенно исключить, либо уменьшить стигматизацию пациентов, то есть чтобы в них пальцем не тыкали и не говорили - ты сумасшедший, нужно менять отношение общества», - говорит главный врач ЧОКСПНБ Михаил Козлов.

Психиатрическая служба в регионе началась в 1932 году с изолятора на четыре койки, куда помещали буйных больных. Сейчас в Челябинск приезжают на лечение люди из Москвы, Кургана, Казахстана. Диагнозы у всех разные, впрочем, как и возраст от 18 до 70 лет. У них есть и посттравматические расстройства, депрессия, неврозы и шизофрения. Сегодня в главной психоневрологической больнице области работает 800 человек, а пролечивается за год более шести тысяч пациентов.

Кстати, особой вехой стало появление отделения неврозов в 1989 году, когда впервые в регионе была введена психотерапевтическая помощь. С тех пор пациенты с пограничными состояниями могут находиться отдельно от тяжелых больных. Открывала его Ирина Мороз, которая до сих пор руководит отделением. В 90-е годы подобные отделения были закрыты повсеместно, но в Челябинске его сохранили.

«В последние лет пять состав пациентов помолодел. Менталитет людей меняется. Если лет 25 назад молодежь вообще шарахалась от психиатрии и психотерапии, то теперь больше в обществе говорят о психотерапии, молодежь больше читает: если раньше пациент с порога заявлял - у меня депрессия, то сейчас процентов 70 людей любого возраста заходит со словами про панические атаки», - говорит заведующая отделением неврозов и пограничных состояний Ирина Мороз.

«Стали разделять пациентов детского и геронтологического возраста, появилось разделение пациентов по тяжести заболевания. Мы должны решать проблемы обучения наших пациентов, трудоустройства, а если они не могут работать в силу диагноза, то нам приходится решать вопрос, как и на что им жить и как существовать в обществе», - рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Чижова.

При дневном стационаре действуют производственные мастерские. В швейном цехе работают трудинструкторы, мастера, закройщик, которые следят за процессом и обучают пациентов выполнять сначала самые простые швейные операции, затем более сложные. Елена (имя изменено) постоянный клиент психоневрологического диспансера. У нее эпилепсия. Сейчас сидит за швейной машинкой. Это помогает возвращаться к нормальной жизни.

«Вот сейчас носовые платочки обверстываю. Мне здесь сильно помогают. Спасибо врачам», - рассказала пациентка.

«Цех выполняет заказ нашей больницы по постельному белью, мы полностью себя обеспечиваем. Есть еще матрасный цех, а часть пациентов устроены через больницу по трудовому договору дворниками, поддерживают чистоту на территории, ухаживают за газонами, чистят снег», - рассказывает заведующая дневным стационаром Елена Кушаковская.

За это пациенты получают заработную плату. Это около 15 тысяч рублей.

Сейчас основной стратегической задачей психиатры считают повышение качества и доступности медицинской психиатрической помощи. Чтобы каждый человек, который нуждается в консультации или лечении, мог максимально быстро попасть на прием к специалисту и получить точный диагноз и поддержку.