Михаил Скоков: Десятое ноября – это чествование тех, кто выбрал путь служения народу

Полицейские Челябинской области сегодня, десятого ноября, в свой профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел МВД России – принимали поздравления от первых лиц и руководителей силовых структур региона.

Торжественное мероприятие по случаю праздничной даты состоялось в главном управлении МВД России по Челябинской области. С профессиональным праздником полицейских поздравили глава региона Алексей Текслер, председатель Законодательного собрания области Александр Лазарев, главный федеральный инспектор Денис Чернятьев, а также руководители правоохранительных структур.

Особыми гостями праздника стали почетные ветераны органов внутренних дел, ранее занимавшие высокие руководящие должности в главке и вышедшие на заслуженный отдых в звании генерала Павел Григорьев, Владимир Майоров, Анатолий Киселев.

В начале мероприятия в торжественной обстановке знаменная группа вынесла на сцену зала коллегии флаги Российской Федерации, Челябинской области и знамя главного управления МВД России по Челябинской области. Прохождение сотрудников с символами государства, региона и ведомства присутствующие встречали стоя. Затем прозвучал гимн Российской Федерации.

Со словами поздравления к действующим сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел обратился глава областного МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Он отметил, что десятое ноября – это не просто профессиональный праздник, это чествование тех, кто выбрал путь служения народу, кто ежедневно выступает надежным заслоном преступности, охраняя покой и безопасность граждан, кто готов пожертвовать здоровьем и жизнью ради счастья и спокойствия других.

«Совершенствование способов и методов борьбы с преступностью позволило повысить эффективность нашей работы. Изменение подходов к мерам реагирования на все заявления и обращения граждан способствовало повышению уровня доверия граждан на семь процентов. А это главный критерий оценки нашей деятельности, - отметил Михаил Скоков. - Благодаря поддержке губернатора области осуществляется дополнительное стимулирование дружинников, которые совместно с полицейскими выходят на охрану общественного порядка. С их участием задержано свыше 70 лиц, совершивших преступления, пресечено более семи тысяч административных правонарушений».

Продолжая выступление, генерал Скоков напомнил личному составу: «Люди обращаются к нам с самыми разными проблемами, надеясь получить помощь и поддержку. Со своей стороны, мы всецело стараемся оправдать ожидания и надежды жителей нашего региона, проводя не только оперативную, но и профилактическую работу, стараясь обеспечить безопасность и защищенность граждан в каждом дворе, подъезде, поселке, городе».

Отдельно начальник главка со словами благодарности обратился к присутствующим ветеранам органов внутренних дел:

«Мы все знаем, что служба в полиции – не профессия, а призвание, мастерство, которое «солдаты правопорядка» оттачивают всю жизнь, передавая накопленный опыт новым поколениям. И сегодня в адрес наших дорогих ветеранов мы говорим особые слова благодарности и признательности. Находясь на заслуженном отдыхе, многие из вас продолжают оказывать неоценимую помощь полиции и обществу, занимаясь пропагандой соблюдения законности и правопорядка, проводя большую работу с несовершеннолетними, передавая свои знания и опыт молодым сотрудникам. Сегодня для нас Вы являетесь примером мужества и чести, верными хранителями лучших традиций органов внутренних дел, олицетворяете славную трехсотлетнюю историю российской полиции. Уверен, что ваш опыт и профессионализм еще не раз будут востребованы новым поколением сотрудников. Мы гордимся вами и равняемся на вас!».

В завершение выступления Михаил Скоков адресовал наилучшие пожелания сотрудникам, для кого служба в полиции является не просто работой, а стала ответственным делом всей жизни: «Служба не останавливается ни на минуту, каждый раз проверяя нас на стойкость и внимание. Уверен, что вместе мы сможем ответить на любую угрозу стабильности и безопасности нашего региона, достойно решить все поставленные задачи. Еще раз искренне, от всей души поздравляю вас с праздником. Желаю успехов, крепкого здоровья и благополучия вам и ваши близким! Мирного неба над головой!».

Затем с праздничной речью в адрес полицейских обратился губернатор Алексей Текслер:

«Ваша работа требует мужества, твердости характера и предельной самоотдачи. Вы боретесь с преступностью, нередко рискуя жизнью. Мы чтим память тех, кто пожертвовал собой. Сейчас в обществе особенно высок запрос на стабильность, справедливость и безопасность. Люди рассчитывают на сотрудников полиции, зная, что они всегда придут на помощь. Сегодня между правительством региона и ГУ МВД области выстроено конструктивное взаимодействие. Мы в ежедневном режиме решаем вопросы, связанные с безопасностью граждан, направленные на обеспечение правопорядка и закона на Южном Урале и соблюдение прав наших земляков. В этот день желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в службе на благо Отечества и Челябинской области».

Добросовестный труд стражей порядка был отмечен многочисленными наградами. В связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, а также за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе к награждению правами Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева были представлены 110 полицейских Южного Урала, а правами начальника ГУ МВД региона генерал-лейтенанта полиции Михаил Скокова поощрено более тысячи сотрудников. Отметил начальник главка и почетных ветеранов органов внутренних дел, чей служебный путь является примером для подражания новому поколению солдат правопорядка.

Поздравления и благодарность за активное и плодотворное сотрудничество прозвучали от руководителей силовых структур. Почетные гости - чиновники и главы правоохранительных органов - от имени вверенных ведомств и служб отметили работу челябинских стражей порядка благодарственными письмами и грамотами.

В этот праздничный вечер в адрес сотрудников полиции было сказано немало теплых и добрых слов в речах выступающих гостей. И для каждого присутствующего в зале полицейского эта искренняя признательность является, пожалуй, главной оценкой их ежедневного труда, порой трудного, но такого необходимого людям.