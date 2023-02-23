Михаил Скоков, сотрудники областного главка и ветераны возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»

Начальник главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков, полицейские регионального главка и ветераны сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, приняли участие в торжественном митинге у мемориального комплекса «Солдатам правопорядка», возложив к мемориалу цветы и венки.

Присутствующие почтили память стражей порядка, погибших в служебных командировках, а также в борьбе с преступностью на Южном Урале. Память о них бережно хранят в своих сердцах коллеги.

Имена, увековеченные на стелах памятника, являются для нынешнего поколения защитников Отечества примером беззаветного служения Родине.

Генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков с большим трепетом и уважением относится к памяти безвременно ушедших сотрудников органов внутренних дел.

«Сегодня мы собрались, чтобы чествовать память погибших сотрудников правопорядка, которые сложили головы, защищая Отечество, - обратился к участникам митинга Михаил Скоков. - Каждый день полицейские выполняют сложные задачи по обеспечению безопасности нашей Родины. Мы должны предпринять все необходимы меры, объединиться, чтобы на должном уровне выполнить задачи, которые перед нами ставит президент и российский народ, и мы обязательно это сделаем. Многим нашим коллегам и товарищам приходится работать в непростых условиях. К сожалению, не обходится и без потерь. Вместе с тем наша территория ответственности – здесь, в Челябинской области. Мы должны максимально обеспечить безопасность граждан, чтобы южноуральцы чувствовали себя защищенными».

Михаил Скоков поздравил всех участников события, ветеранов и тех, кто сейчас находится на посту или в служебной командировке, с великим праздником – Днем защитника Отечества.

«Желаю вам успеха в службе, здоровья крепкого, радости, благополучия, терпения и мирного неба над головой», - сказал главный полицейский Челябинской области.

Любовь к Отечеству, мужество, честь, доблесть – качества, присущие каждому сотруднику органов внутренних дел, добросовестно исполняющему служебные задачи по защите мирной жизни и законных интересов граждан, подчеркнули в ГУ МВД России по Челябинской области.