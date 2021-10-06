Миндотранс предлагает южноуральцам запечатлеть «Время ярких красок» на дорогах

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предлагает жителям региона принять участие в фотоконкурсе «Дороги и транспорт. Время ярких красок».

«Золотая осень - время ярких красок. Для нас же это период подведения первых итогов трудового года», - подчеркнули в миндотранса.

В этом году министерством была проделана большая работа: начато обновление общественного транспорта (поступила первая партия автобусов и новые трамваи), проведен ремонт почти 800 километров дорожного полотна, в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«А давайте остановимся на миг и попробуем вместе разглядеть красоту уральской природы, - обратились к южноуральцам дорожники. - Мы предлагаем вам запечатлеть дорогу (авто или железную дорогу, улицу, остановку) или транспорт (поезд, автобус, троллейбус, авто, самолет) в обрамлении золотой осени.

Фотографии в электронном виде можно прислать на адрес: press@mindortrans74.ru. Снимок, отправляемый в электронном виде, должен быть представлен в формате jpeg. Размер изображения: от четырех мегапикселей (минимальный размер картинки от 2500 х 1600 пикселей)

Фото в печатном виде примут в самом министерстве, расположенном по адресу: Челябинск, ул. Елькина, 77 (почтовый ящик в холле). Снимок, предоставляемый в печатном виде, должен быть выполнен и распечатан в цвете (за исключением случаев, когда черно-белое отображение является частью художественного замысла) на бумаге формата не более, чем А4.

К снимкам необходимо приложить пояснительную записку с указанием названия работы, ФИО автора и место проживания (название населенного пункта), местонахождения объекта, изображенного на снимке.

Все работы будут опубликованы на официальных источниках министерства с указанием авторства. Победителей конкурса ждут призы.

Награждение победителей и участников конкурса состоится в рамках Дорожно-транспортного форума «Транспорт большого города. Дороги. Логистика», который состоится 27-28 октября 2021 га в здании Ледовой арены «Трактор» в Челябинске.