Аппетиты растут

Минимальный размер взноса за капремонт вырастет на 5,1%
Общество
Сегодня, 11:45

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Челябинской области в 2020 году вырастет на 5,1%.

Соответствующее постановление принято сегодня, 19 декабря, на заседании регионального правительства.

В 2020 году южноуральцам предстоит платить за капремонт по 8 рублей 20 копеек за каждый квадратный метр общей площади их жилья, что на 40 копеек превышает аналогичный показатель прошлого года.

«Размер рассчитан с учетом прогнозных значений индекса дефлятора на виды деятельности «строительство» на 2020 год, представленных министерством экономического развития области», - доложил министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин.

В области обязательную плату за капитальный ремонт начали собирать с марта 2015 года. Первоначально ее размер был равен 6,4 рубля за квадратный метр. В 2017 году повысился до 7 рублей, в 2018 году – 7 рублей 40 копеек. На 2019 год минимальный размер взноса за капитальный ремонт составляет 7 рублей 80 копеек.

Ранее минимальный размер устанавливался на трехлетний период, сейчас – ежегодно на очередной финансовый год.

В итоге за три года с момента введения взноса за капремонт размер платы увеличился на 15,6% или один рубль. В 2019 году плата может повыситься еще на 40 копеек - до 7 рублей 80 копеек.

Должникам за капитальный ремонт начисляют пеню на всю сумму задолженности – одна трехсотая ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты. По закону пеня, как и взносы, направляется исключительно на проведение капитального ремонта.

В Челябинской области определен круг лиц, имеющих право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Компенсация в размере 50% платы за капремонт предоставляется жителям области старше 70 лет, и семьям пенсионеров, которые являются собственниками жилья, не работают и получают пенсию по линии пенсионного фонда. Также компенсацию за капремонт выплачивают инвалидам I и II групп и семьям, воспитывающим детей—инвалидов.

При этом 100% компенсация полагается одиноко проживающим пенсионерам и семьям пенсионеров, старше 80 лет, получающим пенсию по линии пенсионного фонда. Затем был расширен список получателей. На господдержку могут претендовать южноуральцы старше 70 лет, которые получают пенсию по линии силовых ведомств, и пенсионеры старше 70 лет, в семьях которых проживают инвалиды. Первым компенсируют 50% от размера платы за капитальный ремонт, вторым - 100%.

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Капитальный ремонт
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