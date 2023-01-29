Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близкими

Встреча с родными в режиме видеоконференции состоялась для военнослужащих из зоны СВО на Украине, призванных из Челябинской области. Фрагменты записи опубликовал сегодня, 29 января, телеканал «Звезда», курируемый министерством обороны РФ.

- Как ты там, дорогой?

- Да все хорошо.

- Мы все очень скучаем по тебе. Бабушка в гости приезжает Все хорошо у нее со здоровьем хорошо, не болеет. Тоже переживает за тебя. Всего хорошего тебе. Достойно тяни службу.

Такие семейные разговоры проходили между бойцами и их родственниками, собравшимися в военном комиссариате Челябинской области.

«Я тоже увиделся с родней. Очень рад был всех видеть. Спасибо, что помните про нас, мы скоро приедем», - рассказал военнослужащий с позывным «Астах» репортерам «Звезды» после телемоста.

А отец одного из бойцов признался, что испытал сильные эмоции: «Ощущение, что рядом был. Прошло 3,5 месяца, а он уже так повзрослел. Внутри испытываю чувство гордости, что он такие серьезные задачи выполняет».

Фрагменты встречи, предоставленные минобороны, можно посмотреть на официальном сайте телеканала "Звезда".