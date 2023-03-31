В Челябинской области вернули домой более 160 ошибочно мобилизованных

В 2022 году были возвращены домой из зоны специальной военной операции (СВО) более 160 жителей Челябинской области, ошибочно призванных по частичной мобилизации. В их числе многодетные, имеющие бронь и негодные к военной службе по медпоказаниям, студенты.

Об этом доложила губернатору Алексею Текслеру Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Напомним, в октябре 2022 года Минобороны РФ включило многодетных отцов в перечень лиц, которым предоставляется отсрочка от частичной мобилизации. Но еще раньше Текслер обратился в областной военный комиссариат с просьбой не призывать жителей, воспитывающих троих или более несовершеннолетних детей. А уже призванных поскорее вернуть домой. Реестр мобилизованных многодетных отцов глава региона поручил вести омбудсмену Юлии Сударенко.

«Все обращения (касающиеся частичной мобилизации – прим. ред.) были отработаны в срок. Благодаря вашей позиции в этом вопросе нам удалось вернуть всех, кто изъявил желание (а были и те, кто захотел продолжить служить в армии). Это и многодетные, и с бронью, и негодные по медицинским показаниям, и студенты - всего нами было возвращено более 160 человек», - доложила губернатору Юлия Сударенко.

Губернатор поблагодарил аппарат областного омбудсмена за работу Комиссии по рассмотрению обращений, связанных с частичной мобилизацией.

Алексей Текслер напомнил о том, что вопросы всесторонней поддержки участников СВО и их семей по-прежнему остаются в зоне особого внимания властей. Кроме того, в регионе вводятся дополнительные меры соцподдержки граждан, заключивших контракт с Министерством обороны России.

Накануне депутаты Законодательного собрания приняли внесенный губернатором законопроект по поддержке контрактников. Глава региона попросил омбудсмена взять на контроль его реализацию. «Мы одними из первых в стране вводим региональный пакет мер помощи нашим землякам, заключившим контракт с Министерством обороны. Предусмотрели дополнительные выплаты, детские пособия, помощь в газификации и так далее», - подчеркнул Алексей Текслер.

В регионе создается Центр социальной поддержки участников СВО, задача которого – сопровождать и помогать каждому вернувшемуся из зоны боевых действий. По решению Президента создан специальный государственный фонд, в ближайшее время будет назначен руководитель регионального отделения.

«Речь идет о медицинской, социальной, юридической помощи (в том числе в трудоустройстве)», - уточнил губернатор и попросил омбудсмена активно подключиться к работе Центра в рамках ее компетенций, привлечь к этой работе аппарат и общественных помощников.